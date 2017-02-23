Türkiye’nin ‘1 Numaralı Markaları’ Belli Oldu!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company’nin araştırmaları kapsamında Türkiye’de ‘1 numara’ seçilen markalar, ödüllerine kavuştular.

Ünlü oyuncu ve radyocu Kadir Çöpdemir’in sunumuyla gerçekleştirilen törende 'Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları', ödüllerine kavuştular. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, törende şu konuşmayı gerçekleştirdi:

"AVM'ler toplumumuz için sevdikleri ile vakit geçirebildikleri sosyal bir yaşam alanı olmakla birlikte markaları ve kullanıcıları bir araya getiren en önemli unsurlardan birini oluşturuyor. Perakende markalarımızın, edindikleri tecrübelerle gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada hayata geçirdikleri çalışmalar, ülkemiz için çok büyük bir gurur kaynağı. Bugün burada tüm bu başarıları tek potada eriterek Türkiye'nin 1 Numaralı Markası olmuş kurumlarımızı ödüllendirmek için bir araya geldik. Umudumuz, markalarımızın gelecek dönemde daha büyük başarılara imza atarak gerek ekonomimize ve istihdama gerekse ülkemizin uluslararası arenada bilinirliğine katkı sağlaması. Bu güzel gecede emeği geçen ve bizleri onurlandırarak katılan herkese çok teşekkür ederim."

Toplam 15 ödülün dağıtıldığı törende Türkiye’nin 1 numaralı teknoloji üreticisi Samsung olurken teknoloji perakendeciliğinde ise ödüle Teknosa layık görüldü. Alanlarına göre toplam 15 markanın listesi ise şu şekilde: