"Bir İnsanın, İnsan Olmayan Bir Varlığa Dönüştüğünü Gördüm!"

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Smashing Pumpkins’in solisti Billy Corgan, akıl almaz açıklamalarda bulundu. Kendisi bir insanın “insan dışındaki bir şeye” dönüştüğü anlara tanıklık ettiğini söyledi.

Bilim kurgu efsaneleri, insanın hayal gücünün ürünüdür ve bilimi şekillendiren yegane şeydir. Dünyevi olarak günümüz teknolojisini ve bilimsel gelişmelerini de bundan 50 yıl kadar önceki hayal dünyamıza borçluyuz.

Ancak ne kadar hayal etsek de gerçeğini görme ihtimalimizin tartışmalı olduğu, kısmen bilim dışı bir konu var: Uzaylılar. İsterseniz bunlara dünya dışı varlıklar ya da yabancı yaşamlar deyin. Komplo teorilerinin alıp başını gittiği internet çağında bazen öyle iddialarla karşılaşıyoruz ki, insanı soğuk şoka sokuyor.

Bu iddialardan birisi de milyonlarca hayranı bulunan efsanevi rock müzik grubu Smashing Pumpkins’in solisti Billy Corgan’dan geldi. Kendisini sözleri hem bilim kurgu efsanelerinin hem de uzaylı teorilerinin karışımı gibiydi:

Yukarıda kendisinin gençlik fotoğrafını görüyorsunuz. Kendisi şu an 50 yaşında ve altın gibi bir kariyere sahip müzisyen. Hayatı boyunca depresyon, obsesif kompülsif kişilik bozukluğu ve intihar eğilimi gibi sorunlara göğüs gerdiği biliniyor.

Bir televizyon programına katılan ünlü müzisyen yaşadığı paranormal deneyimi şu şekilde aktardı:

“Komplolara destek vermek istemiyorum ama hayatımda kendilerini bu kategoriye sokacak kadar güçlü paranormal deneyimler yaşadım”

Corgan, yaşadıklarını anlatmaya çekindiğini ve ayrıntılı olarak uzun süre konuşamayacağını belirtti. Zorlukla yaptığı konuşmasında, bir insanın gözleri önünde “ne olduğunu açıklayamadığı” bir şeye dönüştüğünü ima etti:

"Bir zamanlar birlikte olduğum birisi, sebebini açıklayamadığım bir dönüşüm geçirdi.” dedi ve ardından programın sunucusu “O kişi insan dışında bir şeye mi dönüştü?” diye sordu. Corgan ise kendinden emin bir şekilde “Evet, onu gördüm.” cevabını verdi.

Elbette akıllara doğal olarak Corgan’ın bu deneyim öncesinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı ihtimali geldi ve Corgan “Ben tamamen ayıktım” cevabını verdi.

Yaptığı açıklamanın ardından söz konusu dönüşümü geçiren insanla (ya da yabancı bir yaşam türü) konuştuğunu ve kendisinin dönüşümü kabul ettiğini söylüyor müzisyen. Ardından bu konuda daha fazla ayrıntı sunamayacağını belirtiyor.

Gerçekten bir uyuşturucu etkisi mi ya da psikolojik rahatsızlıkların yol açtığı sanrılar mı bilinmez. Ancak böylesine adını duyurmayı başarmış toplumsal figürlerin, bu denli ilginç açıklamalarda bulunmaları ürkütücü olabiliyor. Aynı zamanda Corgan’ın da belirttiği gibi böyle şeyler komplo teorilerinin ana kaynaklarıdır ve ister istemez hatırlanırlar.