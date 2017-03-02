Dışı İnsan Etinden Oluşan Robotlar Yapmak Mümkün!

İnsan dokusunda robotlar yapmanın günümüz teknolojisi ile mümkün olduğunu belirten araştırmacılar, insan dokusu ile gelişen organları olan robotlar yapmanın mümkün olduğunu belirttiler.

Günümüzde, Google öncülüğünde birçok firma kendi yapay zekasını yaratıyor. Yapay zekalar dünyayı ele alır mı bilinmez ancak yapay zekalarla birlikte yeni robot teknolojisi yeniden gündeme geldi.

Oxford Üniversitesi'nde çalışan iki biyomedikal araştırmacı, robotların gerçek insan dokusu ile oluşturulması için çalışmalar yapıyor. Üstelik bu teknolojinin yapılması istenirse bugünkü şartlarda bile rahatlıkla yapılabileceğini belirten araştırmacılar, insan robotlarının işe yarayan kas ve diğer insan parçaları oluşturmak için ihtiyaç duyulan araç olabileceğini belirtiyorlar.

Ex Machina, Terminatör gibi filmlerde de gördüğümüz insan görünümündeki robotların günümüzde nasıl olacakları konusunda bize fikir verdikleri bir gerçek. Ancak, etik olarak insanoğlunun bu teknolojiye hazır olduğunu zannetmiyorum.

Araştırmacılar, insan-robot (cyborg) sisteminin neye benzeyeceği konusunda da bazı açıklamalarda bulundu. Muhtemelen elektroaktif polimerlerden yapılan yumuşak robotik kaslarla donanmış bir robot olacak. Aynı zamanda dokular da büyüyecek. Bunları gözetmek için gerilebilir sensörler ile kaplanması muhtemel olan yarı insan yarı robotlar, işlenmiş sıvı doku ile kaplanacak. Gelecekte teknoloji o kadar ilerleyebilir ki insanlar ile robotlar arasındaki fark, ayırt edilemez bir duruma gelebilir. Bu robotlara güzel bir yapay zeka ile kendi kimlikleri dahi verilebilir ki bu konuyla ilgili daha önce paylaştığımız bir haberimizi tekrar hatıratalım. Ancak bunun günümüzde teknoloji açısından imkanı olsa da etik açıdan yapılabileceğini sanmıyorum.