Fiyat Performans Canavarı Xiaomi Mi Pad 3 Satışa Çıktı!

Alternatif mobil cihaz üreticilerinin yükselişinde büyük pay sahibi olan Xiaomi, yeni tableti Mi Pad 3’ü 1 ay önce duyurmuştu. Artık satışa sunulan tableti, yurt dışından uygun fiyatlarla getirtmek mümkün.

Tablet üretimi konusunda ciddi atılımlar yapan Çin menşeli üretici Xaomi, kendisine hayran bıraktıran performanslar sergilemeye devam ediyor. Firmanın ana akım üreticilere taş çıkartacak kadar yüksek performansa sahip cihazı Mi Pad 3, muhteşem bir fiyatla duyurulmuş ve tüketicileri şoka uğratmıştı.

Tasarım açısından ufak düzenlemelere giden firma, cihaz üzerindeki gereksiz kalabalıklardan kurtulup gayet sade ve şık çizgilerle karşımıza çıktı. Örneğin, yeni tabletin ön kısmında “Mi” logosu bulunmuyor ve daha kompakt bir cihaz vaadediliyor.

Xiaomi Mi Pad 3 Özellikleri:

Ekran: 7,9 inç, 2048 x 1536 çözünürlük

7,9 inç, 2048 x 1536 çözünürlük İşlemci: 6 çekirdekli MediaTek MT8176 64-bit (2 x 2.1GHz + 4 x 1.7GHz)

6 çekirdekli MediaTek MT8176 64-bit (2 x 2.1GHz + 4 x 1.7GHz) Grafik işlemcisi: MediaTek PowerVR GX6250

MediaTek PowerVR GX6250 Hafıza: 4 GB RAM, 64 GB Depolama alanı

4 GB RAM, 64 GB Depolama alanı Batarya: 6600 mAh

6600 mAh Arka Kamera: 13 MP f/2.2 diyafram açıklığı

13 MP f/2.2 diyafram açıklığı Ön Kamera: 5 MP f/2.0 diyafram açıklığı

5 MP f/2.0 diyafram açıklığı Firmanın kullanışlı arayüz tasarımı: MIUI 8 OS

MIUI 8 OS İşletim Sistemi: Android Nougat

Bu özelliklere sahip bir tabletin birçok görevi sorunsuz bir şekilde çalıştıracağını ve oyun performansı açısından da oldukça üst düzey deneyimler sunacağını belirtmemiz gerekiyor.

Xiaomi Mi Pad 3’ü Nasıl Satın Alırım?

En başta da söylediğimiz gibi Xiaomi firmasının ürünleri, çıkışından bir süre sonra yurt dışındaki güvenilir satıcılar tarafından satın alınabiliyor. Bu konuda Asyalı üreticilerin, ürünlerini tüm dünyaya satmak için kullandıkları platform Gearbest fazlasıyla göze çarpıyor.

Normalde 334.24 dolar (1200 TL) fiyat etiketiyle satılan cihazı, 300 TL indirimle 249.99 dolar (900 TL) üzerinden satın almak için "Padgb3" kodunu girmeniz yeterli. Üstelik her hangi bir kargo masrafı da bulunmuyor. Satın almak için tıklayın.

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