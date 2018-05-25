Vivo, orta seviyede rekabeti kızıştıracak yeni akıllı telefonu Vivo Y83'ü tanıttı. Çentikli bir tasarıma sahip olan cihaz, ince çerçeveleri ile seviyesinin üzerinde ekran gövde oranı sunuyor.

Özellikle Asya pazarındaki başarısı ile dünya çapında adından söz ettirmeyi başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Y serisinin yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo Y83’ü resmi olarak tanıttı. 19:9 formatında 6.22 inç büyüklüğünde çentikli bir ekrana sahip olan cihaz, seviyesine göre oldukça iddialı bir tasarıma sahip.

MediaTek’in henüz bu hafta başında tanıtmış olduğu Helio P22 işlemcisinden gücünü alan ve bu özelliği ile dünyada bir ilk olan cihaz, 13MP çözünürlüğünde be arka kameraya, 8 megapiksel çözünürlüğünde de ön kameraya sahip. Bu ön kamera, cihazın yüz tanıma kilidi özelliği sunmasını sağlıyor.

Vivo Y83 Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P22

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6.22 inç 19:9 HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3260mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan yeni Vivo Y83 için 1100 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.