Özellikle Asya pazarındaki başarısı ile dünya çapında adından söz ettirmeyi başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Y serisinin yeni orta seviye akıllı telefonu Vivo Y83’ü resmi olarak tanıttı. 19:9 formatında 6.22 inç büyüklüğünde çentikli bir ekrana sahip olan cihaz, seviyesine göre oldukça iddialı bir tasarıma sahip.
MediaTek’in henüz bu hafta başında tanıtmış olduğu Helio P22 işlemcisinden gücünü alan ve bu özelliği ile dünyada bir ilk olan cihaz, 13MP çözünürlüğünde be arka kameraya, 8 megapiksel çözünürlüğünde de ön kameraya sahip. Bu ön kamera, cihazın yüz tanıma kilidi özelliği sunmasını sağlıyor.
Vivo Y83 Özellikler
- İşlemci: MediaTek Helio P22
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB+MicroSD
- Ekran: 6.22 inç 19:9 HD+
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3260mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
Beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak olan yeni Vivo Y83 için 1100 TL fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.