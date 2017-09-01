Xiaomi’den Çift Kameralı ve Çerçevesiz Yeni Seri Geliyor!

Asya merkezli alternatif telefon üreticileri arasından sıyrılan Xiaomi, bir dev olma yolunda emin adımlar atmaya başladı. Firma, çift kamera ile donatılmış yeni nesil üst düzey akıllı telefon serisi çıkartacağını duyurdu.

Ana akım telefon üreticilerinin Asya ülkelerindeki satış rakamları hiçbir zaman beklenileni karşılamamıştır. Bu söz konusu ülkelerdeki tutuculuktan mıdır bilinmez, Çin ve Güney Kore gibi ülkeler, kendi markalarına para kazandırmayı çok seviyorlar. Elbette bu durumdaki bir diğer önemli etken, üretilen telefonların son derece kaliteli olmaları.

One Plus ve Xiaomi gibi Asya markaları, tüm zorluklara ve eleştirilere rağmen emin adımlarla dünya pazarına girmek için gün sayıyor. Ürettikleri cihazların, kendilerinden minimum iki kat daha pahalı olduğu Samsung ve Apple markalı telefonlarla acımasız bir rekabet ortamında bulunuyorlar:

Xiaomi, 11 Eylül’de gerçekleştireceği çerçevesiz telefon Mi Mix 2’den önce 5 Eylül’de yeni nesil amiral gemisi serisini tanıtacak. Eli güçlü rakiplerine oranla taş çıkarması beklenen cihazların hepsi çift kamera donanımına sahip olacak. Firmanın tanıtıma ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Olasılıklar sınırsızdır ve her şey #FlagshipDualCamera ile başlar! Peki potansiyel nedir?"

Videonun başında da gördüğünüz gibi “çift kameralı amiral gemi serisi” etiketi dikkat çekiyor. Ayrıca Google’ın resmi renklerinin kullanıldığı film makarası, dişli, saat ve bisiklet ögeleri kafaları karıştırıp beklentileri yükseltiyor.

Elbette bu renk seçimlerinin nedeni, Xiaomi ve Google’ın yeni çıkacak seri için Android One anlaşması yapmış olmaları. Android One serisini General Mobile’ın çıkardığı amiral gemisi telefonlarda daha önce görmüştük. Saf Android deneyimi sunan ve güncellemeleri en erken alan cihazlar da bu özel anlaşma sayesinde tüketiciye ulaşıyor.

Söylentilere göre yeni Xiaomi cihazları “Mi A1” adını alacak ve Mi 5X'in halefi olacaklar. Aynı zamanda cihazlar Mi Mix ve Mi Mix 2’de olduğu gibi çerçevesiz ekranla sunulacaklar.

Bugüne kadar piyasaya sürülen tüm Android One telefonları, düşük maliyetli alanlarda ve yalnızca gelişmekte olan pazarlar için tasarlandılar. Bu nedenle Xiaomi'nin yaptığı iş, akıllı telefon piyasası açısından bir ilki teşkil ediyor.

Ne olursa olsun sabırsızlıkla beklediğimiz 5 Eylül tarihi o kadar da uzak bir zaman değil. Takipte kalmayı unutmayın :)