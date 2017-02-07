Tüm Evleri Akıllı Hale Getiren Priz: Xiaomi Mi Akıllı WiFi Priz

Xiaomi, şimdi de tüm elektrikli aletleri uzaktan kapatıp açabilmemizi sağlayan akıllı prizi ile karşımızda.

Teknoloji denilince aklınıza gelebilecek her cihazı üretebilmeyi başaran Xiaomi’den bugünkü konuğumuz ise kablosuz bağlantı özelliği ile akıllı prizi oluyor. Hemen aklınıza “Prizin akıllısı nasıl oluyor?” sorusu gelebilir. İlk başta bunu açıklayalım;

Xiaomi’nin kablosuz bağlantı özelliğine sahip olan bu priz, bir elektronik ürün ile priz arasında tampon görevi görerek cihazınızı Xiaomi’nin Mi Home uygulaması ile telefonunuzdan kontrol edilebilmesini sağlıyor. Böylece telefonunuzdan prize bağlı olan cihazı dilediğiniz zaman açıp kapatabilmenize olanak tanıyor.

Yani özellikle şu günlerde yaşadığımız soğuk havalarda bir elektrikli ısıtıcınız varsa, eve varmadan 10-15dk önce prizi telefonunuz sayesinde aktif ederek evinizin önceden ısınmasını ya da bir su ısıtıcısını bağlayarak canınız kahve çektiğinde yerinizden kalkmadan suyun kaynamasını sağlayabilirsiniz. Ya da genellikle kadınların büyük derdi olan "Acaba ütüyü açık mı unuttum?" sorununa telefonunuzdan prizi kapatarak kesin çözüm üretebilirsiniz.

Türkiye’deki fiş yapısı başta olmak üzere dünya çapındaki tüm priz türlerini destekleyen Xiaomi Mi Akıllı WiFi Priz ile yurt dışından aldığınız tüm cihazları bu priz ile kullanabilirsiniz.

Tüm kullanım detaylarını yukarıdaki videodan görebileceğiniz Xiaomi Mi Akıllı Priz’i buradaki bağlantıdan satın alabilir, prizi telefonunuzdan kullanmanızı sağlayan Mi Home uygulamasını da aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.