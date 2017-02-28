Xiaomi’nin Yeni Fiyat / Performans Telefonu: Redmi 4X

Fiyat / performans denince akla ilk gelen şirketlerden olan Xiaomi, yine beklentileri karşılayacak bir cihazın duyurusunu gerçekleştirdi.

Xiaomi, yeni bir akıllı telefonun daha duyurusunu gerçekleştirdi. Redmi 4X ismindeki cihaz, fiyatına oranla gayet iyi diyebileceğimiz özelliklerle donatılmış. Yeni jenerasyon telefonlara uygun bir tasarımla gelen Redmi 4X, yekpare metal gövdeye sahip olacak.

Cihaz, özellikle de bataryasıyla dikkat çekiyor. 4100mAh büyüklüğündeki batarya ile cihazda 15 saat boyunca video izlenebiliyor. Standart kullanımla 2 gün, bekleme modunda ise 18 gün boyunca kullanılabilen Redmi 4X vişne pembesi, şampanya altın ve mat siyah renk alternatiflerine sahip olacak.

2 GB RAM versiyonu 101 dolar, 3 GB RAM versiyonu ise 130 dolar fiyatla satışa sunulacak cihazda bulunan tüm özellikler ise sırasıyla şu şekilde:

5 inç büyüklüğünde, 2.5D kıvrımlı ekrana sahip HD çözünürlüğünde ekran

1.4GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 435 işlemci ve Adreno 505 grafik işlemcisi

2 GB RAM / 16 GB hafıza ve 3 GB RAM / 32 GB hafıza alternatifleri (+ 128 GB’a kadar arttırılabilir microSD kart desteği)

MIUI 8 destekli Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi

13/5 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Parmak izi sensörü

Boyut: 139.24 x 69.96 x8.65 mm, ağırlık: 150 gram

4100mAh büyüklüğünde batarya ve 4G VoLTE desteği