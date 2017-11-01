Fontları Shazam Mantığıyla Bulan Uygulama: WhatTheFont!

Tasarımcıların hayallerini gerçeğe dönüştüren WhatTheFont projesi, yıllardır internet sitesi şeklinde hizmet veriyordu. Artık bir uygulama oldu ve tıpkı Shazam’ın müzikleri tanıması gibi karakteristik bir mantığa dayanan sistemi var.

Yıllardır grafik tasarımcılarının veya tasarım meraklılarının uğrak yerlerinden birisi olan WhatTheDont isimli internet sitesi, bir resim üzerindeki yazı fontlarını kolayca tanımlayan yazılıma sahip. Tespit edilen yazı tiplerini satın almanızı ya da ücretsiz bir şekilde indirmenizi sağlayan sistem sayesinde tasarımcıların en büyük sorunlarından birisi ortadan kalkıyor.

MyFonts'un baş tasarımcılarından Seah Burchesky'ye göre sistem, makine öğrenimi yardımı ile 130.000 yazı tipini belirleyebiliyor. Artık mobil uygulama olarak da hizmet vermeye başlayan WhatTheFont’un temel mantığı, uygulamaya tanımlanmasını istediğiniz veriyi yüklemek ve sonucu beklemek.

Sistemin ilk versiyonuna ilişkin yorumlar oldukça olumlu. Çevrenizdeki herhangi bir yerde gördüğünüz fontu kolayca tanımlamayı başarıyor ve en uygun fontları listeliyor. Aslında benzer şekilde çalışan Matcherator ya da WhatFontIs gibi hizmetler olsa da mobil uygulama boyutunda bu alandaki ilk girişim WhatTheFont oldu.

Uygulamanın ne kadar başarılı olduğunu görmek için biraz vakit ayırmanız gerekiyor. İndirmeniz için gereken bağlantıları aşağıya bırakıyoruz, takipte kalın.