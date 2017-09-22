Yeni iPhone'ların kablosuz şarj desteği ile piyasaya sunuluyor olması, IKEA'da heyecana sebep oldu.

IKEA’nın Apple’ın sesli asistanına sorduğu soru: Siri, hangi lambayı almalıyım? Eğer bir iPhone X, 8 ya da 8 Plus kullanıcısıysanız, IKEA’nın size cevabı hazır; RIGGAD.

Apple’ın yeni teknoloji harikaları iPhone 8, 8 Plus ve en merak edilen modeli iPhone X kablosuz şarj desteği ile kullanıcılar ile buluşacaklar. Dolayısı ile kullanıcıların cihazları kablosuz şarj edebilecekleri bir şarj pedi almaları gerekiyor.

Apple kendi şarj pedi olan AirPower’ı zaten tanıttı. Ayrıca piyasada sayısız miktarda kablosuz şarj pedi bulmak mümkün. Fakat siz daha işlevsel bir ped arıyorsanız bir de IKEA’ya bakmayı deneyin.

iPhone kullanıcıları bugüne kadar cihazlarını kablosuz bir şekilde şarj etmek için IKEA’nın Vitahult kablosuz şarj destekli kılıfını kullanıyorlardı. Fakat artık 2017 model iPhone’lardan birine sahipseniz, telefonunuzu doğrudan Riggad masa lambasının üzerine koyarak şarj edebilirsiniz.

IKEA Creative Hub direktörü Morten Kjær, ‘IKEA kablosuz şarj ürünlerinde ciddi ilerleme gösterdi. Nihayet iPhone kullanıcılarının da şimdiye kadarki en güçlü lambalardan birini kullanabilecek olmalarından dolayı son derece heyecan duyuyoruz.’ dedi.

Riggad kablosuz şarj destekli masa lambasını 300 TL’ye tüm IKEA’lardan satın alabilirsiniz.