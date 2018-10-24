Akıllı telefon bağımlılığı ile ilgili haberler oldukça sık karşımıza çıkıyor. Ancak böylesini daha önce görmediğinize eminiz.

Çin'in Gangsha şehrinde yaşayan bir kadının parmakları, 1 haftalık tatil boyunca cep telefonunu elinden bırakmayınca adeta felç geçirircesine kitlendi. Tatil sonunda sağ eline kramp giren kadın parmaklarını oynatamaz olunca doktora gitti.

Hastanede yapılan tetkikler sonrasında tendonlarında iltihaplanma (tenosinovit) teşhisi koyulan kadına istirahat etmesi ve parmaklarını dinlendirmesi tavsiye edildi. Yapılan tedavinin ardından genç kadın yeniden parmaklarını oynatabilecek hale geldi.

Özellikle Çin'den buna benzer haberler çok sık gelmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda da bir kadının 20 saatten fazla cep telefonu kullandığı için kalp krizi geçirdiği haberi gelmişti.