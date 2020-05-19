1 Milyon Yazılımcı Programına Katılanlara 6 GB Ek İnternet

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için Twitter hesabından yayınladığı videoda 1 Milyon Yazılımcı projesine katılanlara 6 GB internet hediye edileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı’nın duyurusu ile 1 Milyon Yazılımcı projesi resmen başlatılmıştı. Yüz binlerce kişinin başvurduğu programla ilgili bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için Twitter hesabından bir video yayınladı. Bakan, 19 Mayıs’ı kutladıktan sonra 1 Milyon Yazılımcı projesine katılanlara 3 küçük müjde vereceğini söyledi.

Bakan, 1 Milyon Yazılımcı projesine katılımın 440 bin 427 kişiye ulaştığını söyledikten sonra projeye katılanlara aylık olarak internet hediye edileceğini duyurdu. Bakanın açıklamasına göre 1 Milyon Yazılımcı projesine katılanlara her ay 6GB ek internet kotası verilecek.

Bakanın 1 Milyon Yazılımcı projesi için yaptığı diğer duyuru ise, 15 yaşından küçük olduğu için programa katılamayanlara yönelik oldu. Bakan, e-devlet şifresi edinemeyen veya 15 yaşından küçük olanların programa katılabilmesi için ayrı bir giriş ekranının geliştirildiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın 1 Milyon Yazılımcı projesi ile ilgili üçüncü duyurusu eğitime katılanların sorularıyla ilgi oldu. Bakan, eğitime katılanların sorularını cevaplamak için öğretmenlerin canlı oturumlar düzenleyeceğini duyurdu.