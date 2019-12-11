3 Yaşındaki Bir Çocuk, Otomobil Galerisinde 10 Audi'yi Çizdi

Çin'de 3 yaşındaki bir çocuk, otomobil galerisindeki araçları çizerek ailesini oldukça zor bir duruma soktu. Olayın mahkemeye taşınmasının ardından ebeveynler tazminat ödemek zorunda kaldı.

Hepimiz küçükken hatalar yaptık ancak Çinli bir çocuğun yaptığı hata, ailesine binlerce dolara patladı. 3 yaşındaki bir çocuk, 24 Kasım'da Çin'in Guilin kentindeki bir otomobil galerisinde koşturup oynarken elindeki küçük bir taşla 10 Audi otomobili çizdi.

Daha da kötüsü araçlardan birinin 2020 model Audi Q8 olmasıydı. Otomobil satıcısı başlangıçta, çocuğun ebeveynlerinin kabul etmekte zorlandığı zararların karşılanması için 200.000 yuan (38.650 dolar) talep etti. Otomobil galerisine göre hasarlı araçlar, boya vurulması halinde sıfır olarak pazarlanamıyor. Bu şekilde hasar gören otomobiller, alıcıların öğrenmesi durumunda sahtekarlık olarak bildirileceği için yalnızca indirimli bir fiyata satılabiliyor.

Bir anlaşmaya varamayan taraflar, mahkeme yoluna giderek dava açtı. 3 Aralık'ta dava sonuçlandı ve çiftin, bayiye toplam 70.000 yuan (13.500 dolar) tutarında tek seferlik ödeme yapmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca çifte "Çocuk çok küçük" ve "Çocuk bu, anlamaz" gibi sebeplerin geçerli hafifletici faktörler olmadığını hatırlattı. Bununla birlikte, çifte çocuklarına göz kulak olmalarını ve etrafında gördüğü şeyleri nasıl değerlendirmesi gerektiğini öğrenmesine yardımcı olmalarını tavsiye etti.

Bu olaydan bir gün önce yine Çin'de 22 yaşındaki bir genç, babasını kendisine yeni bir araç almaya zorlamak için bir BMW'yi anahtarla çizmişti. Genç daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.