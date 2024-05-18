Bloomberg'den Mark Gurman, Apple Vision Pro'nun piyasaya sürüleceği yeni ülkeleri açıkladı. Türkiye, tahmin edebileceğiniz üzere o ülkeler arasında bulunmuyor.

Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, Vision Pro ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gurman, Apple'ın karma gerçeklik başlığını ABD dışındaki bazı ülkelerde de satışa sunacağını açıkladı. Ayrıca o ülkeler de gün yüzüne çıkmış durumda.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Apple Vision Pro'nun işletim sistemi VisionOS'un kodlarında yeni klavye dilleri ile ilgili bilgiler tespit edildiğinden bahsetmiştik. Mark Gurman tarafından yapılan açıklama, aslında aylar önce ortaya çıkan bilgileri doğrular nitelikte.

Apple Vision Pro'nun satışa sunulacağı ülkeler:

Avustralya

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Singapur

Güney Kore

İngiltere

Böylelikle Apple Vision Pro'nun satışa sunulduğu ülke sayısı 10'a çıkmış olacak. Ancak ürünün söz konusu ülkelerdeki satış fiyatlarına ilişkin en ufak bir bilgi paylaşımı bulunmuyor.

Ne Mark Gurman ne de Apple, Vision Pro'nun diğer ülkelere ne zaman ulaşacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak sektör kaynaklarına göre şirket, haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2024 etkinliklerinden sonra Vision Pro'nun satış ağını genişletecek. Hatta bazı Apple personellerinin WWDC 2024 için daha şimdiden ABD'ye uçtukları söyleniyor. Bu personele eğitim verilecek.