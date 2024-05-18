Huawei, Kirin 9000C işlemciye sahip yeni bir bilgisayarı sessiz sedasız internet sitesinde listelemeye başladı.

Huawei, yeni masaüstü bilgisayarı Qingyun W515x'i hiç beklenmedik bir anda internet sitesinde listelediği ürünlerin arasına ekledi. Çinli teknoloji devi, modelin bazı özelliklerini de paylaştı ancak önemli özelliklerinin büyük bir kısmı gizliliğini korumaya devam ediyor.

Yeni masaüstü bilgisayarın ilk dikkat çeken yanı ise oldukça ince bir tasarıma sahip olması oldu. Sistemin monitörü de ince bir çerçeveye sahip. Kasanın üzerinde ise HDMI, USB-C, USB-A (USB 3.2 Gen 1), VGA girişleri yer alıyor. Portlar anlamında firmanın sektör ortalamasını tutturduğunu söylemek mümkün.

Kirin 9000C işlemciyle geliyor

Cihazın üç farklı konfigürasyonu olacağı belirtiliyor. Bu konfigürasyonlar ise 8GB + 256GB, 8GB + 512 GB, 16GB + 512GB olarak açıklandı. Her üç versiyonda da yeni grafik işlemci birimi, kapsayıcı ekran çözünürlüğü gibi özellikler bulunuyor. Qingyun W515x'in ayrıca Wi-Fi 6, LPDDR5 bellek, TPM güvenlik çipleri ile geleceği belirtiliyor. İşletim sistemi ise Kirin 9000C olacak.

Huawei bu cihazlar için iki farklı işletim sistemini kullanıma sunacak. Bu işletim sistemleri KOS 2403 ve UOS 1070 (Tongxin) olacak. Cihazla ilgili diğer detaylar ise şu anda bilinmiyor. Yine de bu özelliklerin yakın zamanda ortaya çıkması bekleniyor.

Kirin 9000C işlemci, Huawei'nin çok şeyler beklediği bir işlemci olarak göze çarpıyor. HiSilicon tarafından mobil cihazlarda da kullanılan bu işlemcinin performansının Intel ve AMD ile mücadele edebilmesi amaçlanıyor.