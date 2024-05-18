IŞİD, Terör Propagandası İçin Yapay Zekâyı Kullanmaya Geldi

Yeni yayımlanan bir video, terör örgütlerinin de teknolojiyi kullanmaya başladıklarını gözler önüne sürdü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da mart ayında bir konser salonuna saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 140'tan fazla insan hayatını kaybetmişti. Bu saldırı ile ilgili olarak internete yayılan bir propaganda videosunda, IŞİD ile ilişkilendirilen bir grup "İslam Devleti Rusya'ya kanlı bir darbe vurdu, son yıllardaki en sert darbe oldu." ifadeleri kullanıldı. Bu ifadeleri kullanan sunucu ise yapay zekâ ile üretilmişti.

Bu durum, terör örgütlerinin ve destekçilerinin de son teknolojileri kullanabildiğini ve yapay zekâ araçlarını nefret mesajları yaymak için kullanabildiklerini ortaya koydu. SITE Intelligence Group da benzer bir sonuca vardığı bir rapor yayımlamıştı. SITE Intelligence Group, terör örgütlerinin faaliyetlerini inceleyen bir danışmanlık firması.

IŞİD videolarının sayısı artıyor

Saldırırdan bu yana IŞİD'in beş farklı video yayımladığı, bu videoların çeşitli seviyelerde viral olduğu ifade edilirken, SITE kurucularından Rita Katz, "IŞİD için yapay zekâ oyunu değiştirdi. Onlar için yapay zekâ kanlı saldırılarını neredeyse dünyanın her köşesine ulaştırmak için dağıtmakta ve yaymakta hızlı bir yol olacak." ifadelerini kullandı.

IŞİD gibi örgütlerin bu türden alternatiflere yönelmiş olmaları aslında şaşırtıcı değil. Daha önce de terör örgütlerinin sofistike sosyal medya hareketleri yönettikleri ve farklı teknolojileri değerlendirdikleri biliniyor. Yapay zekâ ürünlerinin oldukça ucuza ve aşırı kolay şekilde kullanılabilmesi onları kötü niyetli kişilerin de hedefine koyuyor.