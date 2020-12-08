"10 Yıl İçinde Ultra Gerçekçi Oyunlar Gelecek"

Take-Two CEO'su tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki 10 yıl içinde fotogerçekçi oyunlar gelebilecek. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha gerçekçi oyunların yalnızca yaratıcılığa bağlı olacağı belirtiliyor.

2K, Rockstar Games, Playdots gibi pek çok oyun stüdyosunun çatı şirketi konumunda bulunan Take-Two Interactive’in CEO’su olan Strauss Zelnick, gelecek nesil oyunlar ile ilgili olarak son derece iyimser açıklamalarda bulundu.

UBS Global TMT Sanal Konferansı'na katılan Zelnick, oyun endüstrisinin geleceği ile ilgili olarak artan oyunsever sayısı, teknolojik gelişmeler ve diğer faktörlerleri göz önünde bulundurarak önümüzdeki 30-40 yılın oyunlar için “hiç olmadığı kadar heyecan verici” olacağını ifade etti.

10 yıl içinde canlı aksiyon benzeri oyunlar görebiliriz

Take-Two’un 10 yıl sonra yapacağı işin şu an yaptığı işten çok farklı olacağını ifade eden Take-Two Interactive CEO’su, bu durumu şu an yaptıkları iş ile 10 yıl önce yaptıkları iş arasındaki farka atıfta bulunarak örneklendirdi.

Bu gelecek vizyonunun neyi içereceği hakkında bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Zelnick, teknolojik gelişmelerin yaratıcı insanların önünü açacağını, bu sayede de canlı aksiyon benzeri daha gerçekçi oyunlar ortaya çıkarılabileceğini belirtiyor.

“Şu anda yaptığımız işlerden bazıları canlı aksiyona çok benziyor, ancak yine de animasyon.” diyen Zelnick, 10 yıl içinde tamamen gerçekçi görünen oyunlar ortaya çıkarmak için gerekli teknolojinin olacağını ve geriye yalnızca yaratıcılığın kalacağını ifade etti.

Strauss Zelnick’e göre oyun endüstrisini son derece parlak bir gelecek bekliyor. Yeni nesil oyunların neredeyse bir film bütçesine ortaya çıkarıldığını ve mikro ödemeler ile şirketlerin gelirlerini her geçen gün artırdığını göz önünde bulundurursak, stüdyoların önümüzdeki dönemde oyunseverleri ekran başında tutmak için daha gerçekçi ve daha fazla sosyal etkileşimli oyunlarla karşımıza çıkacağını tahmin etmek çok daha hayalperestlik olmaz.