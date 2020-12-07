GTA Online, İlk Büyük Harita Güncellemesini Alacak

Rockstar Games, para basma makinesi GTA Online'a yeni içerikler sunmaya devam ediyor. Stüdyo, önümüzdeki hafta oyun için oyunun çıkışından bu yana en büyük harita güncellemesini yayınlayacak.

Tabiri caizse az ama öz oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir tanesi olan Rockstar Games'ten GTA VI'yı çıkarması beklense de stüdyonun elinin altında tam bir para basma makinesi bulunuyor: GTA Online.

Yıllar önce çıkmasına rağmen hâlâ popülerliğini yitirmeyen GTA Online, Rockstar'a para kazandırmaya devam ediyor. Tabii Rockstar da elinin altındaki bu altın madenine yeni içerikler eklemeye devam ediyor ve bu destek, yakın zamanda bitecek gibi de durmuyor.

GTA Online'a ilk büyük harita güncellemesi geliyor

Rockstar Games, GTA Online için her yıl birkaç büyük genişleme paketi sunuyor. Bu genişleme paketlerinin en sonuncusu ise resmi internet sitesinden duyuruldu. Cayo Perico Heist olarak adlandırılan bu paket, GTA Online'ın çıkışından bu yana ilk büyük harita güncellemesi olacak. Yeni içerik, 15 Aralık'ta tüm platformlar için yayınlanacak.

Genişleme paketinin ismi her ne kadar Cayo Percio Heist, yani Cayo Perico Soygunu olsa da sunulacak tek içerik bu olmayacak. Bu paketle birlikte oyuna yeni bir kulüp eklenecek ve bazı mekaniklerde güncelleme yapılacak. Bu mekanikler, "After Hours" dans güncellemesinin üstüne inşa edilecek.

Cayo Perico Soygunu, Rockstar'ın resmi internet sitesinde şu şekilde anlatılıyor: "Dünyanın en güvenlikli gizli adalarından bir tanesi olan Cayo Percio'ya girmek için bir bulabilmek tamamen sana kalmış. Burada bulunan güvenlik güçlerini etkisiz hale getir ve değerli kanıtın yanında taşıyabildiğin kadar sanat eseri, altın ve uyuşturucu parasıyla birlikte kaç."

Siz de Grand Theft Auto Online oyuncusuysanız 15 Aralık'ta yepyeni içeriklere hazırlanın. Özellikle hafta sonları sokağa çıkma yasağının olduğu şu günlerde GTA Online, keyifli saatler geçirmenizi sağlayabilir.