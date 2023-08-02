Çin’de düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları’ndaki 100 metre koşu yarışına katılan Somalili bir kadın atlet, sosyal medyanın gündemine oturdu. Sporcu fiziğine sahip olmadığı açıkça görülen atlet, yarışı rakiplerinin çok gerisinde 21,81 saniyede bitirdi. Atletin bir yöneticinin yeğeni olduğu iddiaları dolaşırken Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Çin’de düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları’ndaki bir 100 metre koşu yarışı tüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Bunun nedeni ise yarışta Somali’yi temsil eden Nasra Ali Abukar isimli 20 yaşındaki bir atletti. Profesyonel sporcu fiziğine sahip olmayan ve rakiplerine kıyasla oldukça yavaş olduğu açıkça görülen Abukar, yarışı birincinin 10 saniye gerisinde 21,81 saniyede bitirdi. Bunun 100 metre yarışlarda tarihin en kötü derecesi olduğu bile iddia edildi.

Yarışın videosu, kısa sürede tüm internete yayıldı ve tepkilere yol açtı. Abukar’ın nasıl yarıştığı konusunda kesin bilgiler bulunmazken “nepotizm” iddiaları ortaya atıldı. Bu söylentiye göre atlet, Somali Atletizm Federasyonu Başkan Yardımcısı Khadija Adan Dahir’in yeğeniydi ve bu yüzden yarış için seçildi.

Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı

Yukarıdaki videodan, sosyal medyada gündem olan yarışı ve Abukar’ın performansını görebilirsiniz. Gelen eleştiriler ve tepkilerin ardından Somali Gençlik ve Spor Bakanlığından da açıklama geldi. Bakan Mohamed Barre Mohamud, atletin kendileri tarafından gönderilmediğini ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gündem olan yarışa gelen tepkiler ise şu şekildeydi