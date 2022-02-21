12 Yıl Önce Kaybolan Köpek, Mikroçip Sayesinde Bulundu

ABD'de 12 yıl önce kaybolan bir köpek, o dönemlerde uygulanan mikroçip ile sahibiyle kavuştu. Bir aracın içinden atılan, yaşlı ve hasta durumda olan köpeğin sahibi, bunu asla beklemediğini ve köpeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bir süredir Türkiye'deki evcil hayvanlar için de konuşulan mikroçip uygulaması, ABD'de dikkat çeken bir olayın yaşanmasına neden oldu. Tam 12 yıl önce kaybolan ve bir daha da izine rastlanamayan Zoey isimli bir köpek, mikroçipi sayesinde sahibine teslim edildi. Yaşanan olay, evcil dostlarımızın kayıt altına alınmasının ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD'nin California eyaletinde yaşanan olay şöyle gerçekleşti: Bir grup insan, bir araçtan aşağıya hasta ve yaşlı bir köpeğin atıldığını gördüler. Bunun üzerine polise haber veren duyarlı kişiler, kolluk kuvvetleri gelene kadar da zavallı hayvanla ilgilendiler. Hayvan hizmetleri yetkililerine teslim edilen köpeğin mikroçipi üzerinde yapılan incelemelerde, bu köpeğin isminin Zoey olduğu ve tam 12 yıl önce kayıp ilanı verildiğini tespit ettiler.

Mikroçipteki hareketsizlik nedeniyle öldüğü düşünülmüş

Mikroçip şirketi, Zoey'in kayıtlarının uzun süre güncellenmediğini görünce, hayvanın öldüğünü düşünmüş. Yani kayıtlara 12 yıl önce kayıp ilanı verilen köpek, 2015 itibarıyla ölü kabul edilmişti. Ancak yapılan incelemeler, durumun böyle olmadığını ortaya çıkarmış oldu. Zoey'in sahibinin telefon numarasını değiştirmemesi, kendisine kolayca ulaşılmasını sağladı.

"Böyle bir şeyin gerçekleşmesini asla beklemiyordum. Çok heyecanlıyım. Onu geri getireceğim ve sağlığına kavuşacağı için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullanan köpek sahibi, mutluluğunun tarifinin olmadığını belirtti. Kaybolduğunda yalnızca 6 aylık olan ve yıllar içerisinde yaşlanan ve hastalanan hayvanın sağlıklı bir yaşap sürüp süremeyeceği şimdilik bilinmiyor.