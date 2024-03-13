Rolls-Royce, 120. yılına özel ürettiği "Ghost Prism" isimli yeni otomobilini duyurdu. Ghost'un özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkan otomobil, sınırlı sayıda üretilecek.

Birleşik Krallık merkezli lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, 120. yılına özel bir otomobil duyurdu. "Ghost Prism" olarak isimlendirilen otomobil, bir süredir satışta olan Ghost'un özel bir versiyonu olarak lanse edildi. Bu özel otomobil, sınırlı sayıda üretilecek.

Rolls-Royce'un tasarım dilini tamamıyla yansıtan otomobil, markanın ikonik ızgara tasarımına ve logosuna ev sahipliği yapıyor. Aslında bu araca uzaktan bakan Rolls-Royce tutkunları, otomobilin modifiye edilmiş bir Ghost olduğunu hemen anlayabilirler. Çünkü tasarım açısından orijinal modelle aradaki fark, daha çok renklerle ilgili. Rolls-Royce, bu özel otomobilde 4 özel renk tonu belirledi ve el üretimi bu boyalar, 16 saatlik uygulama süresine sahipler.

Karşınızda Rolls-Royce Ghost Prism

Markanın Ghost Prism için oluşturduğu renk tonları, bu aracın iç tasarımı için de belirleyici oluyor. Aracın müstakbel sahibi hangi renk tercih ederse iç döşemenin rengi de ona göre dizayn edilecek. Bu bağlamda; dış tasarımdaki ikincil renk, iç kısımda direksiyon simidi, ön panel detayları, koltuk ve dikişlerde kullanılacak. Ayrıca seçilen renk, aracın deri döşeme tavan kısmına yerleştirilen 1.040 nokta aydınlatmalarda da hayat bulacak.

Bu özel otomobilin çağdaş tasarım dünyasından ilham aldığını söyleyen Rolls-Royce, kaput altında ise herhangi bir değişiklik yapmadı. Orijinal Rolls-Royce Ghost'un 563 beygir gücü üreten 6.8 litrelik V12 motoru, sınırlı sayıda üretilecek Prism versiyona da hayat verecek.

Rolls-Royce Ghost Prism, henüz prototip aşamada olan bir model. Hâl böyle olunca şirket, araçla ilgili çok fazla teknik detay paylaşmadı. Ancak paylaşılan görsellerden, araçta tam dijital gösterge ekranı bulunacağını anlayabiliyoruz. Ayrıca orta konsol ile yolcu tarafında da birer adet dokunmatik ekran bulunacak. Araç, ne denli lüks olduğunu hemen her noktada hissettirecek.

Rolls-Royce, sınırlı sayıda üreteceği Ghost Prism için çıkış tarihi ve fiyat vermedi. Ancak bu özel otomobilin en geç önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğine inanılıyor. Aracın fiyatı da küresel lansman ile gün yüzüne çıkacaktır. Merak edenler için 2023 model Rolls-Royce Ghost başlangıç fiyatının 400 bin dolar civarında olduğunu söyleyelim. Yeni model de en az bu kadar pahalı olacaktır.