Robotlar günümüzde bile bizleri büyülemeyi başarıyor. Peki ya 13. yüzyılda? Bu içerikte, 13. yüzyılda var olduğu söylenen ilginç bir robottan bahsedeceğiz.

13. yüzyılda yaşamış olan Roger Bacon, bir Fransisken rahibi ve aynı zamanda döneminin en ileri bilim insanlarından biri olarak nitelendirilen bir filozof.

Bacon, matematik, optik ve astronomi gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor ve hatta bilimsel yöntemin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bacon’ı alanında ünlendiren şey ise pirinç kafa olarak adlandırılan kehanet robotu yaptığı söylentisiydi!

“Brazen head” (pirinç kafa) olarak adlandırılan bu robot, insan kafasının pirinçten yapılmış bir tasviriydi.

Söylentilere göre, Bacon’ın tasarladığı bu robot her soruya yanıt verebiliyor ve geleceği tahmin edebiliyordu.

Bu söylentiler Bacon hayatını kaybettikten çok uzun süre sonra ortaya çıkmıştı ve 16. yüzyıldan kalma anonim bir eser olan “The famous historie of Fryer Bacon” isimli eserde yer almıştı.

Öyle ki bu eser, pirinç kafa olarak adlandırılan kehanet robotuna konuşma özelliği kazandırmak için Bacon’ın Şeytan’ı çağırıp tavsiye istediğini anlatır.

Hatta bu söylentiler ünlü bir oyun yazarı tarafından sahneye bile taşınmış!

Hikâye burada da bitmiyor! Başka efsaneler, Bacon’ın öğretmeni Robert Grosseteste veya Albertus Magnus’un da benzer bir cihaz yaptığını iddia ediyor.

Hatta bu robotların, sadece bilgeliğiyle değil, bazen fazla geveze olmasıyla tanındığı söyleniyor.

Öyle ki, Albertus Magnus’un bir öğrencisinin cihazın sürekli konuşmasından bıkıp onu parçaladığı bile anlatılıyor.

Söylentiler alıp başını gitse de güvenilir kaynaklar incelendiğinde Bacon’ın gerçek bir pirinç kafa yaptığına dair hiçbir kayıt bulunmadığı söyleniyor.

Ancak kendisinin erken astronomik saatlerden etkilenmiş olduğu biliniyor ve bu saatlerin de pirinçten yapıldığı ve evrenle ilgili bilgi sağlamayı amaçladığı da ekleniyor.

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