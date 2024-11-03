Bundan 60 yıl önce İngiltere’de ortaya çıkan robot, ev işlerini yapma yeteneğine sahipti ve aklınıza gelebilecek çoğu görevi layığıyla yerine getirebiliyordu. Peki Tinker’a ne olmuştu?

1960’lı yıllarda tanıtılan “Tinker” adlı robot, o dönem için inanılmaz bir icattı. Tinker, ev işlerini yapmasının yanı sıra bebekleri yürüyüşe çıkarmak gibi ek görevlere de sahipti ancak bazı sınırlamalar nedeniyle tutunamamıştı.

Hazırsanız bu mühendislik harikası robotun detaylarına daha yakından bakalım.

İngiltere Yorkshire’da yaşayan David Weston adlı bir adam, 1966 senesinde ev işlerini yapması için tasarlanmış bir robot olan Tinker’ı tanıttı.

Tinker, döneminin çok ötesinde bir robottu. Bahçedeki otları biçebilir, arabaları yıkayabilir, sahibiyle alışverişe gidebilir ve hatta bebekleri yürüyüşe çıkarabilirdi.

Ancak bir sorun vardı. Sadece 200 metrelik bir yarıçapın içinde hareket edebiliyordu. David Weston, robotu kendi yaptığı bir kontrol paneliyle yönetiyordu.

O dönem için inanılmaz teknolojilere sahipti ama tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştü.

Tinker’ın zoom yapma özelliğine sahip bir kamerası, sinyal almak için 29 kanalı ve 120 elektronik motoru vardı. Kamera sayesinde David Weston, robotun her hareketini görebiliyor ve denetleyebiliyordu.

Düşününce potansiyeli çok yüksek geliyor değil mi? Ancak 1974 yılında David Weston, robotu bir aile dostuna verdi. Sebebi ise evinde yer olmamasıydı. Trajikomik desek yeridir.

Bu arkadaşı, bir radyo ekipmanı dükkânı olan Leeds Radio’nun sahibiydi ve muhtemelen Tinker’ın parçaları da birer birer satılmıştı…

İşte potansiyeli yüksek olan, geliştirilmeye devam etse belki de günümüzde de hayatımızın içinde olacak zavallı Tinker’ın hikâyesi böyle son bulmuştu.

Son olarak Tinker'ın bir videosunu bırakalım:

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