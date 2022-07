15 Ubisoft Oyunu Artık 'Online' Oynanamayacak

Ubisoft, bugün paylaştığı duyuruda toplam 15 oyununun çevrimiçi hizmet ve çok oyunculu desteğinin kesileceğini açıkladı. Bu oyunlar arasında beş adet Assassin's Creed oyunu ve Far Cry 3 de yer aldı.

Oyun dünyasının dev ismi Ubisoft, bugün pek çok oyuncuyu ilgilendiren önemli bir duyuru paylaştı. Destek sayfasında bir yazı paylaşan şirket, aralarında nispeten yeni oyunların da olduğu toplam 15 oyunun çok oyunculu desteğinin kesileceğini ve çevrimiçi hizmetlerinin durdurulacağını açıkladı.

Ubisoft’un elini ayağını çekeceği 15 oyun arasında beş Assassin’s Creed oyunu, Far Cry 3, Splinter Cell: Blacklist ve Prince of Persia: The Forgotten Sands yapımları da yer aldı. Şirket, açıklamasında söz konusu kararın kaynakların daha yeni ve popüler yapımlara kaydırılması için alındığını paylaştı. Listelenen 15 oyun şu şekildeydi:

Bir daha online oynanamayacak Ubisoft oyunları

Anno 2070

Assassin's Creed II

Assassin's Creed 3

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Liberation HD

Assassin's Creed Revelations

Driver San Francisco

Far Cry 3

Ghost Recon Future Soldier

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Rayman Legends

Silent Hunter 5

Space Junkies

Splinter Cell: Blacklist

ZombiU

Yukarıdaki 15 oyunun tamamında çok oyunculu oyun ve çevrimiçi hizmet desteği sonlandırılırken, Assassin’s Creed 3, Assassin’s Creed Brotherhood, Driver San Francisco, Far Cry 3, Prince of Persia: The Forgotten Sands ve Silent Hunter 5’in PC sürümlerinde yükleme ve DLC’lere erişim de sonlanacak. Far Cry 3’ünse yalnızca 2012’de çıkan sürümü etkilenecek. Karar, 1 Eylül 2022’den itibaren geçerli olacak.