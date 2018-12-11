15 Yaşındaki Rus Dövüşçü, Akıllı Telefonu Yüzünden Öldü

Henüz 15 yaşında bir dövüşçü olan Irina Rybnikova, duşta şarja takılı iPhone'unu kullanırken elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Akıllı telefonların ‘en azından ilk yıllarda’ amacı, insanların bilgisayarlara olan ihtiyacını bir miktar da olsa azaltabilmekti. Fakat sosyal medyanın akıl almaz genişlemesi ve anlık mesajlaşma uygulamalarının günlük iletişimimizin neredeyse tamamını oluşturmasıyla birlikte akıllı telefonlar elimiz, ayağımız gibi bir organımız haline geldiler.

Akıllı telefonlara olan bağlılığın bu denli artması, akıllı telefon kaynaklı ölümleri de beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar selfie çekmeye çalışırken düşerek, bazı kullanıcılar ‘ucuz’ diye sahte şarj aleti kullanımı sonucu çıkan yangınlarda hayatlarını kaybettiler. Henüz 15 yaşında olan Rus dövüş sanatları şampiyonu Irina Rybnikova’nın hikayesi ise daha acıklı.

Orta Asya’da Rusya’ya bağlı bir şehir olan Bratsk’ta yaşayan Irina Rybnikova, geçtiğimiz günlerde evinde ölü halde bulundu. Henüz 15 yaşında olan genç kızın ölüm nedeni ise duştayken telefonunu kullanması, daha da kötüsü telefonun bu sırada şarja takılı olması oldu. Suyla temas eden şarj aleti, Rybnikova’nın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesine neden oldu.

Arkadaşları ve ailesi tarafından aktarılan bilgiye göre Rybnikova’nın en büyük hayali dünya dövüş şampiyonu olabilmekti. Ancak bu hayal, Rybnikova’nın duş aldığı suya elektrik akımı gelmesi halinde olabilecekleri öngörmediği için ebediyen uçup gitti. Yetkililer, özellikle gençleri duşta ve suyla ilgili diğer faaliyetlerde akıllı telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayarlarını şarja takmamaları konusunda uyardı.