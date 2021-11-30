150 Bin Liralık Traktörü 10 Bine Satan Hırsızlar Yakalandı

Bursa'da 150 bin TL değerindeki traktörü yalnızca 10 bin TL'ye satan hırsızlar yakayı ele verdi. Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklanırken, iki kişinin de tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Kumkadı Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. H.S. H.V. O.Y. ve O.E. isimli şüpheliler, H.D. isimli bir vatandaşın 150 bin TL değerindeki traktörünü çaldılar. Çalıntı traktörü Gemlik'teki bir çiftçiye satan hırsızlar, traktöre yalnızca 10 bin TL isteyince yakalandılar. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, traktörü bir çiftlikte kullanılırken buldu.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerin ifadeleri kamuoyu ile paylaşılmadı. Yani bu hırsızların hangi akla hizmetle 150 bin TL değerindeki traktörü 10 bin TL'ye sattıkları bilinmiyor.

Daha önce de benzer suçlara bulaşmışlar

Gözaltına alınan şüphelilerden O.E’nin, daha önce de traktör hırsızlığı yaptığı ve firari olduğu tespit edildi. O.Y.'nin ise çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, suçlarını itiraf ettiler.

Mahkeme, daha önce de benzer bir suça karışan O.E. ile farklı suçlardan kaydı bulunan O.Y.'nin tutuklanmasına karar verdi. H.S ve H.V. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı...