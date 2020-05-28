Bilim İnsanları Uyardı: 2 Metrelik Sosyal Mesafe Yetersiz

Bilim insanları, koronavirüsün bulaşmasını engellemek için 2 metrelik sosyal mesafenin yeterli olmadığını, konuşurken çıkan damlacıkların kapalı ortamlarda saatlerce kalabileceğini ve ciğerlerin derinine kolayca ulaşabileceğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten etkilenen kişi sayısı 5.7 milyonu geçerken, dünyanın farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, sosyal mesafe için ideal olduğu belirtilen 2 metrenin yetersiz olduğunu duyurdu. Bilim insanları, "Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği 2 metre sosyal mesafenin kapalı ortamlarda işe yaramadığına dair kanıtlar var" dedi.

İddia, Tayvan Ulusal Sun Yat-sen Üniversitesi’nden Chia Wng, Kaliforniya Üniversitesi’nden Kimberly Prather ve Dr. Robert Schooley tarafından ortaya atıldı.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Science dergisine makale yazan bilim insanları, maske takmanın önemini vurgulayarak, sosyal mesafe kurallarının her koşulda yeterli olmadığını duyurdu. Science'ta yayınlanan makalede bilim insanları kapalı alanlarda sosyal mesafenin yetersiz kalacağını açıklayarak, maske takılmasının önemli olduğunu belirtti.

Havadaki damlacıklar ve partiküller sayesinde koronavirüsün bulaşabildiğini vurgulayan bilim insanları, “Koronavirüsün sessizce hiç semptom göstermeyen insanlar tarafından bulaşabildiğini gösteren kanıtlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2 metre uyarısının birçok kapalı ortamda geçerli olmadığını gözler önüne seriyor. Damlacıklar havada saatlerce kalabiliyor ve zamanla artabiliyor. Ayrıca havadaki hareketliliğe göre 2 metreden daha öteye de gidebiliyor” açıklamasını yaptı.

'Damlacıklar Saatlerce İçeride Kalabilir ve Ciğerlerin Derinine Kolayca Ulaşabilir'

Uzmanlık alanı kimya ve bulaşıcı hastalıklar olan bilim insanları, “Nefes alırken ya da konuşurken ortaya çıkan damlacıklar saatlerce içeride kalabilir ve bir bireyin ciğerlerinin derinine çok kolayca ulaşabilir. İnsanlar mesafeli olsa bile maske takmak çok önemli” ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Hong Kong ve Tayvan gibi bölgelerde maske kullanımı yaygın olduğu için vaka ve ölüm sayısının daha düşük olduğunu örnek olarak gösterdi. Uzmanlar, maske kullanımının salgını yavaşlatmak için önemli olduğunu özellikle vurguladı.

Ayrıca Science’ta yer alan makalede bilim insanları, semptom göstermeyen kişiler için de düzenli ve geniş kapsamlı testler yapılması gerektiğini aktardı.