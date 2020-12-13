2016 yılında neredeyse internetin yarısını çökerten büyük bir DDoS saldırısı gerçekleşmiş, gerçekleşen saldırıdan Twitter, Amazon, Xbox Live gibi pek çok platform etkilenmişti. Yeni yapılan açıklamalara göre, saldırıyı 2016'da henüz reşit olmayan bir genç yönetmiş.

Takvimler 2016'yı gösterirken Twitter, Amazon, Xbox Live, PSN, PayPal, Spotify, Pinterest ve Reddit gibi pek çok büyük şirketi etkileyen büyük bir DDoS saldırısı gerçekleşmişti ve şirketler gün boyu devam eden saldırılar sonucunda milyonlarca dolar kaybetmişti.

Saldırı, temelde dünyanın en büyük web sitelerinden bazılarına DNS hizmetleri sağlayan Dyn isimli şirketi etkiledi ve saldırılar sonrası Dyn'in sistemleri çöktü. Bu da şirketin hizmet sağladığı pek çok büyük şirketin web sitelerinde erişim problemlerine yol açtı.

Saldırı gerçekleştikten sonra Anonymous ve New World Hackers gibi gruplar saldırıyı üstlendiklerini açıklamış ancak yeterli kanıt sunamamışlardı. Adalet Bakanlığı ise saldırıyı gerçekleştirenin bu gruplardan birine dahil olup olmadığına dair bir açıklama yapmamıştı.

Aradan geçen dört yılın ardından, saldırıyı o dönemlerde reşit olmayan bir genç yönetiminde birkaç kişilik bir arkadaş grubunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Saldırganların amacının ise PlayStation Network'e saldırmak ve kendilerine haksızlık eden bazı oyunculara 'ders vermek' olduğu anlaşıldı. PSN'e gerçekleştirilen saldırı, Dyn'i ve ardından şirketin hizmet verdiği tüm büyük web sitelerini etkilemeye başladı.

Ayrıca öğrenilen bir diğer yeni detay da saldırının 2015 yılından itibaren planlanmaya başlanmış olması ve bir yıl boyunca devam eden çalışmaların ardından gerçekleştirilmiş olması. Sony, gerçekleştirilen saldırı sebebiyle uğradıkları maddi zararın 2,7 milyon dolar olduğunu açıkladı. Saldırıdan etkilenen tüm şirketler düşünüldüğünde, toplam zararın milyonlarca dolara ulaşmış olduğu düşünülüyor.