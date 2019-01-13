2019'a Damgasını Vuracak AMD ve Intel Markalı İşlemciler

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019, bu yıl da oldukça önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. AMD ve Intel tarafından gelecek hamleler de bilgisayar toplayacak olanlar ve teknoloji meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.

Son yıllarda Ryzen serisinin tanıtılmasıyla beraber iki dev işlemci üreticisi Intel ve AMD arasında iyice kızışan rekabet, bu yıl çok daha artacak gibi duruyor. CES 2019'da adeta şov yapan/yapacak olan üreticiler, fuarda tanıttıkları işlemcileri 2019 yılının ilerleyen zamanlarında satışa sunacak.

Grafik İşlemcisi Barındırmayan 9. Nesil Intel Core İşlemciler

Intel, CES 2019 kapsamında 14 nm 9. Nesil Intel Core işlemcilerin entegre grafik birimine sahip olmayan modellerini tanıttı. Adlandırmalarda yer alan “K” harfi, işlemcilerin çarpan kilidinin açık olduğunu gösterirken, “F” harfi de entegre grafik biriminin olmadığı anlamına geliyor.

AMD ile rekabet edebilmek için uygun fiyatla satışa sunulması beklenen işlemciler, 2019 yılı için beklenen teknolojileri şu an için karşılayabilir durumda değil.

AMD Zen 2 Mimarisi

AMD tarafına baktığımızda ise işlerin biraz daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. Halihazırda devam eden CES 2019 kapsamında 7 nm teknolojisine sahip Zen 2 mimarili işlemciler hakkında küçük bir tanıtım gerçekleştiren AMD, rekabeti iyice kızıştıracak gibi görünüyor.

AMD Ryzen 3000 serisinin sızdırılan ve henüz CES 2019'da bahsedilmeyen teknik özellikleri ise şu şekilde:

7 nm’lik yeni üretim teknolojisi sayesinde çok daha verimli çalışacak olan Ryzen 3000 serisi, uygun fiyatına karşılık sunacağı yüksek performansıyla çok konuşulacak gibi görünüyor.

Intel Ice Lake 10. Nesil İşlemciler

CES 2019’da Ice Lake serisi işlemcilerini duyuran Intel, AMD’nin Zen 2 serisine bu işlemcilerle karşılık verecek. Aslında 2016 yılında 10 nm sürecine geçeceğini söyleyen Intel, bu planlarını sürekli erteledi ve 2019 yılına kadar geldik. Bu yıl ise 10. Nesil işlemcileri 10 nm teknolojisiyle üreteceği kesinleşen Intel, CES 2019’da yaptığı duyuruda seri ile ilgili bazı bilgiler paylaşsa da tam olarak modelleri ve fiyatlarını açıklamadı.

Bu yıl tanıtacağı işlemcilerinde yapay zeka konusuna önemli derecede vurgu yapan Intel, 10 nm sürecine geçerek verimliliği de artıracak. 2019'un ikinci yarısından itibaren piyasaya sürülecek olan Ice Lake işlemcilerin fiyatı hakkında ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

AMD'nin son yıllarda işlemci tarafında atağa kalkması, en çok biz son kullanıcıların işine yarayacak. İşlemci piyasasının bariz bir şekilde Intel'in elinde olduğunu düşündüğümüzde bu rekabet, Intel'in tekel olma rahatlığından sıyrılarak çok daha iyi teknolojileri bizlere sunacak olması anlamına geliyor.

Kaynakça: Digital Trends, The Verge