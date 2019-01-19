Akıllı saat teknolojileri her geçen yıl gelişiyor. Günümüz itibariyle her bütçeye uygun akıllı saat bulmak mümkün. Geniş bir bütçe aralığını baz alarak, alabileceğiniz en iyi 12 akıllı saat ve bilekliği listeledik.

Son yılların en ilgi çekici teknolojik oyuncakları olarak nitelendirebileceğimiz akıllı saatler, büyük/küçük birçok üretici tarafından birçok farklı tasarım ve fiyatla karşımıza çıkıyor. Bunlara ek olarak akıllı bileklikler de fitness takibi gibi konularda yardımımıza koşuyor.

2019 yılına girmemizle beraber, günümüzün en iyi akıllı saat ve bilekliklerini sizler için listeliyoruz.

Not: Listemiz, pahalıdan ucuza doğru ilerleyen bir sıralamaya sahip.

12. Apple Watch Series 4:

Apple’ın dördüncü nesil akıllı saati, birçok açıdan en iyi akıllı saat olarak göze çarpıyor. Apple ekosistemindeki cihazlar arasındaki uyumu başarılı bir şekilde yakalayan saat, sağlık ve fitness bakımından da gerçekçi veriler sunuyor.

4. nesil ile beraber köşeden köşeye ekran tasarımını benimseyen Apple Watch, kare tasarımıyla gerçek bir saat görünümünden uzaklaşıyor. Listemizin en pahalı saati olan Apple Watch Series 4’ün fiyatları 3000 TL seviyesinden başlıyor.

11. Samsung Galaxy Watch:

Samsung’un Gear adlandırmasını bıraktığı ilk akıllı saat olan Galaxy Watch, Android kullanıcılarının kullanabileceği en iyi akıllı saatlerden biri. Samsung’un imzası haline gelen döndürülebilir çerçeve ve rakiplerine göre mükemmel olarak pil ömrüyle Galaxy Watch, Apple Watch’un aksine her iki platformda da (Android ve iOS) sorunsuzca çalışıyor.

Samsung Galaxy Watch’un ülkemiz fiyatlandırması 1800 TL seviyelerinden başlıyor.

10. Huawei Watch 2:

Huawei’nin Wear OS’e sahip akıllı saati Watch 2, Qualcomm Snapdragon Wear 2100 yonga setinden gücünü alıyor. 400 mAh bataryasıyla pil ömrünün de gayet iyi olduğu söylenen cihaz, 1.2 inçlik bir ekranı olmasına karşın sunduğu 390*390 piksellik çözünürlüğüyle de akıllı saatler arasında en keskin ekranlardan birini sunuyor.

Ülkemizde 1600 TL civarında fiyatlandırmaya sahip olan saati yurt dışından daha uygun fiyatlara alabilmek de mümkün.

9. Fossil Sport:

Yılların saat üreticisi Fossil, son birkaç yıldır akıllı saat pazarına da girmiş durumda. Şirketin son akıllı saati olan Fossil Sport ise Snapdragon Wear 3100 yonga setine ve Wear OS işletim sistemine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Sportif ama şık bir tasarıma sahip olan saatin yurt dışı fiyatı 255 dolar.

8. Ticwatch Pro:

Yoluna Kickstarter fonlamalarıyla başlayan Mobvoi’nin en iyi akıllı saati olan Ticwatch Pro, sahip olduğu çift katmanlı ekranıyla 5 günden 30 güne kadar çıkabilen bir pil ömrü sunuyor. Snapdragon Wear 2100 yonga seti ve tahmin edebileceğiniz üzere Wear OS işletim sistemiyle gelen saat, NFC gibi özelliklere de sahip. Ticwatch Pro’nun yurt dışı fiyatı ise 250 dolar.

7. Fitbit Versa:

Uzmanlık alanı fitness cihazları olan Fitbit'in en gelişmiş akıllı saatlerinden biri olan Versa, kendine özel işletim sistemi ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor. Listedeki akıllı saatlere göre tam olarak saat deneyimi sunamayan Versa, daha çok sağlık odaklı bir cihaz. Ürünü 1200 TL seviyesinde bulabilmek mümkün.

6. Huawei Watch GT / Honor Watch Magic:

Huawei’nin en yeni akıllı saatleri olan Watch GT ve Honor Watch Magic, birbirine oldukça yakın özellikler sunan iki saat. Huawei tarafından geliştirilen LiteOS işletim sistemi Wear OS kadar gelişmiş özellikler sunmasa da fitness takibi ve pil ömrü konusunda her iki saat de oldukça iyi. Ülkemizde yeni satışa sunulan Watch GT’nin fiyatı 1200 TL’den başlıyor, Honor Magic Watch’u ise yurt dışından daha uygun fiyata temin edebilirsiniz.

5. Xiaomi Amazfit Verge:

Xiaomi’nin alt markası Huami tarafından geliştirilen Amazfit Verge, önceki modelleri olan Pace ve Stratos’tan sahip olduğu OLED ekran ile ayrılıyor. Ayrıca telefon konuşmaları yapabilmeniz için bir de mikrofon ve hoparlöre sahip olan saat, 850 TL fiyatla satışa sunulmuş durumda.

4. Ticwatch E:

Mobvoi’nin uygun fiyatlı Wear OS akıllı saati Ticwatch E, MediaTek’in MT2601 yonga setinden gücünü alıyor. OLED ekranı ve Google Asistan desteğiyle bulunduğu fiyat aralığında rakipsiz olan bu saat, yurt dışında 129 dolar fiyatla satılıyor.

3. Xiaomi Amazfit Bip:

Amazfit serisinin en çok satan akıllı saatlerinden biri olan Bip, Pebble benzeri yapısı ve muhtemelen listedeki tüm saatlerden uzun pil ömrüyle çoğu kişinin aradığı bir akıllı saat. Fitness takibi yapabilen Amazfit Bip’in sahip olduğu onlarca saat arayüzü sayesinde cihazı kişiselleştirebilmek de mümkün. Xiaomi Amazfit Bip’i Teknostore üzerinden 399.90 TL’ye satın alabilirsiniz.

2. Huawei Color Band A2:

Huawei'nin Mi Band 3 rakibi akıllı bilekliği Color Band A2; adım sayar, nabız ölçer, kalori hesaplama gibi özelliklere ek olarak arama ve bildirimleri de görüntüleme imkanı sunuyor. Dokunmatik ekranı ve IP67 sertifikasıyla dikkat çeken Color Band A2'yi Teknostore üzerinden 229.90 TL'ye alabilirsiniz.

1. Xiaomi Mi Band 3:

Xiaomi’nin artık efsaneleşen Mi Band serisinin son üyesi Mi Band 3, sahip olduğu OLED ekranı ve şık tasarımıyla gönülleri fethediyor. 5ATM suya dayanıklılık sertifikası ve 20 günlük pil ömrüyle Mi Band 3, aradığınız birçok özelliği uygun fiyata sunuyor. Xiaomi Mi Band 3’ü Teknostore üzerinden 179.90 TL’ye satın alabilirsiniz.

2019 yılının ilk aylarında alabileceğiniz en iyi 12 akıllı saat ve bilekliği pahalıdan ucuza listeledik. Her biri bulunduğu fiyat aralığına göre en iyilerden olan listedeki cihazların Apple Watch hariç tamamı Android ve iOS işletim sistemlerini desteklerken, Apple Watch ise sadece iPhone’lar ile kullanılabilir durumda.

Listemizde bulunan akıllı saatler ve bileklikler hakkında görüşlerinizi ve “bu da olmalıydı” dediğiniz saatleri yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.