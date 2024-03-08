Hem dizüstü bilgisayarımı koruyacak hem taşımasını kolaylaştıracak hem de şık bir görünüm sunacak laptop kılıflarını sizin için derledik.

Dizüstü bilgisayarlarımızı herhangi bir çantada taşımak pek güvenli olmayabiliyor. En ufak bir darbe, bize pahalıya patlıyor. Bunun yerine koruyucu bir kılıf almak hem taşıma açısından hem de güvenlik için çok daha mantıklı.

Dizüstü bilgisayar kılıfıyla bile tarzını yansıtmak isteyenlere, sadelikten yana olanlara, yalnızca işlevini önemseyenlere, fiyat/performans ürünü arayanlara... Herkesin sevebileceği bir ürün bulacağını düşündüğümüz kılıflardan birkaçını derledik.

13 inç uyumlu dizüstü bilgisayar kılıfları:

Fonksiyonelliği arşa çıkarıyor: HYZUO 13 inç dizüstü bilgisayar kılıfı

Stant özelliğine sahip HYZUO 13 inç dizüstü bilgisayar kılıfı, bilgisayarınızı serin tutarken daha düzgün bir açıya sahip olmanızı ve klavyeyi rahatça kullanmanızı sağlıyor. Gizli mıknatısları sayesinde kolay bir şekilde açılıp kapanabilen kılıf, darbelere karşı koruma sağlamayı da ihmal etmiyor. Üstelik yanında minik, ekstra bir çantası bile var!

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Şıklık ile konforun birleşimini arayanlara: PLM Canyoncase 13-14 Inç dizüstü çantası

Renkli kanvas kumaştan yapılan PLM Canyoncase 13-14 Inç dizüstü bilgisayar çantası, günlük hayatın koşuşturmasında eşyalarınızı konforlu bir şekilde taşıyabileceğiniz bir tasarım sunuyor. Suya ve darbeye dayanıklı olmasının yanı sıra valiz taşıma bölümü bile düşünülmüş!

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İster el ister omuz çantası olarak kullanın: Beutel Unisex 13 - 13.3 - 14 inç uyumlu dizüstü bilgisayar çantası

Beutel Unisex 13 - 13.3 - 14 Inç Uyumlu Notebook çantası, darbe önleyen yapısı ile çizilme riskinin önüne geçerek âdeta yastık görevi görüyor. Silinebilir ve su geçirmez materyali sayesinde içecek dökme ya da yağmurda yürümekten endişe duyma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Dilediğinizde el çantası, dilediğinizde omuz çantası olarak da kullanabilirsiniz.

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14 inç uyumlu dizüstü bilgisayar kılıfları:

Dizüstü bilgisayarını korurken tarzını yansıtmayı ihmal etmeyenler için: Differ Studio 14 inç çiçekli desenli dizüstü bilgisayar çantası

Rengârenk deseniyle göz kamaştıran Differ Studio 14 inç çiçek desenli kılıf, su geçirmez yapıya sahip olduğu için yağmurlu havalarda bile gönül rahatlığıyla kullanım imkânı sunuyor. Sünger destekli olması ise bilgisayarınızı veya tabletinizi dışarıdan gelen herhangi bir darbeye karşı koruyor. 2 adet fermuarlı bölümü, diğer eşyalarınıza da yer açıyor.

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Tarzınıza hareket katacak: Differ Studio 13-14 inç Van Gogh desenli su geçirmez dizüstü bilgisayar çantası

Laptop çantanızda bile sanatsal yönünüzü vurgulamak isterseniz Differ Studio 13-14 inç Van Gogh Desen Su Geçirmez Çanta, sizin için tasarlanmış diyebiliriz! Kılıf, 2 adet fermuarlı göze sahip ve ana fermuarlı bölme içinde 2 küçük gözü daha var. Kısacası başka bir el çantası kullanmanıza gerek kalmadan Differ Studio Van Gogh Desen Su Geçirmez Çanta'yı yanınıza alabilirsiniz. Üstelik su geçirmeyen malzemeden yapıldı ve darbeye karşı dayanıklı.

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Uygun fiyatı ve şıklığı bir araya getiriyor: D'vers Gri Unisex 14 inç uyumlu dizüstü bilgisayar çantası

Darbe emici eva malzemesi sayesinde bilgisayarı veya tabletinizi hasardan koruyan D'vers Gri Unisex Notebook çantası, tam bir fiyat/performans ürünü. Mouse ve şarj aletinizi veya diğer kişisel eşyalarınızı muhafaza edebileceğiniz ön göze sahip.

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Günlük çanta gibi kullansan sırıtmaz: Morca omuz askılı dizüstü bilgisayar çantası

14 inçe kadar olan dizüstü bilgisayarların kullanımına uygun Morca Omuz Askılı Notebook Çanta Tablet Notebook Kılıfı, el ve omuz taşıma özelliğiyle fonksiyonel bir kullanım sağlıyor. Su geçirmez malzemeden yapılmış olmasının yanı sıra mouse ve şarj cihazınız için ayrı bölmeleri bulunuyor. Şıklığıyla ön plana çıkan kılıfın farklı renk seçeneklerine de göz atabilirsiniz.

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

15 inç uyumlu dizüstü bilgisayar kılıfları:

Sadelikten yana olanlara: Monster suya dayanıklı dizüstü bilgisayar kılıfı

Darbe emici yapısı ve bombeli pedleriyle dizüstü bilgisayarınızı ya da tabletinizi dış etkenlere karşı dayanıklı hâle getiren Monster Suya Dayanıklı Koruyucu Notebook Kılıfı, 15.6 inçe kadar olan cihazlar için uygun. Ayrıca sıvı temasını engelleyen neopren kumaşı, ıslanma derdini ortadan kaldırıyor.

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Uygun fiyatlı ve şık bir kılıf arayanlar buraya: D'VERS 15,6 inç uyumlu dizüstü bilgisayar çantası

Darbe emici malzemesi sayesinde bilgisayarınızı ya da tabletinizi hasardan koruyan D'VERS 15,6 Inç Uyumlu Kılıf Notebook Çantası, ergonomik omuz askısıyla taşıma kolaylığı sunuyor. Mouse, şarj aleti gibi diğer eşyalarınız için ön gözünü rahatça kullanabilirsiniz.

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

MacBook kullananlar favorilere ekledi bile: Hamur Easy Case 15 inç dizüstü bilgisayar çantası

Dolgulu yapısı sayesinde güvenle kullanmanızı sağlayan Hamur Easy Case 15 inç dizüstü bilgisayar çantası, çizilmeye karşı önleyici özel yumuşak dokulu iç kumaşa sahip. Ayrıca dış yüzü kolay silinebilir yapısıyla leke tutmaması için özel olarak tasarlandı!

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16 inç uyumlu dizüstü bilgisayar kılıfları:

Çoklu bölmelere sahip Tomtoc Defender A42 15.6 - 16 inç Macbook Air & Pro Su Geçirmez Siyah Notebook Çantası, kauçuk kenarlıkları ile bilgisayarınıza darbelere karşı maksimum koruma sunuyor. Kolayca kayan kaliteli fermuarlar, taşıma sırasında cihazın düşmesini önlemek için alttan ve yanlardan geçiyor. Suya dayanıklı olduğunu söylememize bile gerek yok!

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Geri dönüştürülmüş plastikten üretildi: Lenovo 16 inç IdeaPad gaming modern sırt çantası

Fonksiyonel depolama alanı sunan Lenovo 16 inç IdeaPad Gaming Modern Sırt Çantası; farenizi, şarj cihazınızı, kulaklığınızı ve diğer aksesuarlarınızı kolayca taşıma imkânı sağlıyor. Su geçirmez olmasının yanı sıra darbeleri emerek kazaların önüne geçiyor. Üstelik sırt çantası olarak çok amaçlı kullanabilirsiniz.

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