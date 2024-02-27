Günümüzde akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Peki ya onların en can alıcı noktası olan batarya ömrü? Hele bir de iPhone kullanıyorsanız, bu konu daha da bir önem kazanıyor, değil mi? O zaman, iPhone şarj ve batarya ömrü uzatma konusunda uygulamanız gereken bazı taktikleri bilmelisiniz.

Daha fazla iletişim kurmak, işlerinizi halletmek ve sosyal medya mecralarında turlamak için telefonunuzun şarjına ihtiyacınız varsa kendisine biraz özen göstermeniz gerekecek. Sadece iPhone şarj kullanım süresi değil pil ömrünü de uzatmak için uygulanacak yöntemler var.

Telefonunuzun bir sonraki şarja kadar çalışmaya devam ettiği pil ömrünü, pilinizin değiştirilmesi gereken ana kadar geçen zaman dilimi olan pil kullanım süresini uzatıp bir masraftan daha kurtulmak istiyorsanız sizi içeriğimize alalım. Sonuna geldikten sonra eminiz ki hemen telefonunuzun ayarları ile oynamaya başlayacaksınız.

iPhone şarj/batarya ömrünü uzatmak için yapılması gerekenler:

En güncel sürümü kullanın.

Cihaz performansınızı en iyi şekilde kullanmanız için Apple tarafından sürekli yeni güncellemeler geliyor. Şarj ömrünüzü de etkileyen bu sürümlerin güncel olduğundan emin olun. iPhone sürüm güncelleme için şu adımları takip edebilirsiniz:

“Ayarlar” bölümüne girin.

“Genel” kısmını seçin.

“Yazılım Güncelleme” seçeneğine tıklayın.

Güncelleme yaparken telefonunuzu şarja takın.

Kablosuz iPhone güncelleme de yapabilirsiniz. Bunun için:

iCloud veya bilgisayar kullanarak telefonunuzu yedekleyin.

Telefonunuzu şarja takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.

“Ayarlar” kısmına girin.

“Genel” bölümünü seçin.

“Yazılım Güncelleme”ye dokunun.

Burada karşınıza birden fazla güncelleme seçeneği çıkabilir. Bu kısımdan hangi sürüm olacağına kendiniz de karar verebilirsiniz. Ancak en son sürüm her zaman işinizi kolaylaştıracaktır.

Ayarlarınızı optimize edin.

Şarjınızın hop diye bitmemesi için yapılacak şeylerden biri de ayarlarınızla oynamak. Optimize edeceğiniz ayarlar ile pil ömrünü korumanın yolu, iki basit noktadan geçiyor.

“Denetim Merkezi”ni açın ve “Parlaklık” ayarını aşağıya çekin.

Ya da “Ayarlar” kısmından “Genel” ve sonrasında “Erişebilirlik” ile “Ekran Kolaylıkları” bölümünden “Otomatik Parlaklık” ayarını seçin.

Hücresel ağdan daha az enerji harcanması için “Ayarlar” “Wi-Fi” bölümünü seçerek ağa bağlanın.

Şarjınız azalmaya başladığında daha uzun pil ömrü istiyorsanız “Ayarlar” menüsündeki “Pil” bölümünden “Düşük Güç Modu”nu etkinleştirin. Bu özellik, şarjınız yüzde 20’ye ve daha sonra yüzde 10’a düştüğünde sizi bilgilendirecektir. Parlaklık azalacağı gibi sistem animasyonları da en aza inecektir.

Arka plan etkinliği ayarlayın.

Başka bir uygulama kullanırken arka planda kalan uygulamanın harcadığı şarjı, “Ayarlar > Pil” bölümde görebileceğiniz gibi pil ömrünü uzatmak için uygulamaların arka planda yenilenmesine imkân veren özelliği de yine buradan kapatabilirsiniz. Bu ayarı etkinleştirmek için ise;

“Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenile” bölümünden” Wi-Fi” veya “Wi-Fi ve Hücresel Veri”yi seçin.

Bunun yanı sıra “Arka Planda Uygulama Yenile” özelliğini devre dışı bırakmak için “Kapalı” modu seçebilirsiniz.

Blueetooth’u yalnızca ihtiyacınız olduğunda kullanın.

Kablosuz kulaklarınızı veya diğer bazı aksesuarları telefonunuzla kullanmak için Bluetooth özelliğine “İyi ki varsın.” deriz. Ancak kendisi ile aranıza kullanmadığınız zaman mesafe koymalısınız. Gelen verileri her zaman kabul edecek şekilde açık durması, şarjınızın kendisinden geçmesine neden olan etmenlerden biri olur. “Ayarlar” bölümünden “Bluetooth” sekmesi ile gerekli olmayan durumlarda kapatabilirsiniz.

Mail uygulamayı optimize edin.

E-postalarınızı otomatik olarak almasını engellemek için manuel seçeneğini aktif edebilir veya verilerin alınması için geçerli zaman aralığı seçebilirsiniz.

“Ayarlar > Parolalar ve Hesaplar > Yeni Verileri Al” adımlarını takip ederek maillerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Konum kullanımına dikkat edin.

Cihazınızda bulunan uygulamalardan bazıları sizin konumuza ulaşmak isterler ve hâliyle pil ömrünüzden de yerler. Eğer konumuz açıksa ve konumu kullanan uygulamalar görülüyorsa, direkt olarak konum hizmetini kapatabilir ya da uygulamaları kısıtlayabilirsiniz.

“Ayarlar” bölümüne gidin.

“Gizlilik” kısmını seçin.

“Konum Servisleri”ne dokunun ve özelliği kapatın.

Kilit ekranını düzenleyin.

Ana ekran ve kilit ekranında sürekli olarak bildirimler geliyorsa bu da şarjınızı yemek demek oluyor. Tasarruflu bir şarj için de bazı bildirimleri kapatabilirsiniz. Gelen bildirimler ile ekranınızın sürekli etkinleşmemesi için yapacaklarınız:

“Ayarlar” bölümüne gidin.

“Bildirimler” kısmından uygulama seçin.

İlgili uygulamaya geldikten sonra “Bildirimlere İzin Ver”i kapatın.

Daha hızlı otomatik kitleme yapın.

Telefonunuzun daha erken kilitlenmesi, şarjınızı yememe noktasında size yardımcı olacaktır. Ekranda sürekli bir şeylerin görüntülenmesi şarj kademesinin inmesine de neden olduğu için “Ayarlar” bölüme gelin ve buradan “Ekran ve Parlaklık” kısmından “Otomatik Kilit” seçeneğine dokunun. 30 saniyeden 5 dakikaya kadar olan bir süre seçerek şarjınızı koruyun.

Düşük sinyalde "Uçak Modu" kullanın.

Kapsamı alanı dışında bir bölgede iseniz telefonunuz daha güçlü bir sinyal aramak için şarjınızı çeker de çeker. Pil ömrünü daha da kısaltmamak için böyle durumlarda “Uçak Modu”nu etkin hâle getirebilirsiniz. Bunun için ise “Denetim Merkezi” ve “Uçak Modu” hamlelerini takip edebilirsiniz.

Ancak uçak modunda arama yapamayacağınızı veya kimsenin sizi arayamayacağını da unutmayın.

Bilgisayar ile şarj ederken dikkat edin.

Telefonunuzu eğer bir USB üzerinden bilgisayarda şarj edecekseniz bilgisayarınızın fişe takılı olduğundan emin olun. Eğer kapalı, uyku veya bekleme modundaki bir bilgisayarda telefon şarj edecekseniz telefonunuzun pili boşalabilir. Bir bakmışsınız hiç dolmamış bir şarj karşınızda.

Tamamen şarj olduktan sonra çıkarın.

Eğer telefonunuzun pilini yemediyseniz normal şartlarda bir şarjın tüm gün dayanması gerekir. Gece olduğunda telefonunuzun da yeni güne hazır olması için kendisini gece boyunca şarjda bırakabilirsiniz. Bu aşamada, dolduktan sonra şarjda kalmasının sıkıntı olabileceğini düşünebilirsiniz ancak durum öyle değil.

iPhone’larda pil tamamen şarj olduktan sonra şarj etme otomatik olarak durdurulur. Şarj düzeyi yüzde 95’in altına düşerse şarj etme işlemi devam eder.

Ayrıca yine iPhone özelliklerinden “İyileştirilmiş Pil Şarjı” da telefonunuzun tam şarjda geçirdiği süreyi azaltır. Bu sayede telefonunuzu kullanmanıza yakın bir zamanda tam şarj eder.

Son olarak tüm bunları uygulayıp şarjınızla iyi birer arkadaş olmak istiyorsanız tamamen şarj olduktan sonra fişten almaya da özen göstermelisiniz.

Ortam sıcaklığına dikkat edin.

iPhone’lar çok çeşitli sıcaklıklarda iyi performans gösterecek şekilde tasarlansa da siz tabii ki bazı değer aralıklarına dikkat etmelisiniz. Telefonunuzun sevdiği sıcaklık ayarı ise 16° - 22°C. 35°C üzerindeki bir ortamda ise pil ömrünü kalıcı olarak azaltmamak için ne telefonunuzu kullanmaya bakın ne de şarj edin.

Orijinal şarj aleti kullanmaktan kaçmayın.

Her şeyin çakması olduğu günümüzde pek çok şirket tarafından tabii ki düşük kaliteli iPhone şarj aletleri de bulunuyor. Orijinal şarjınız bozulduğunda bu tür şarjlara yönelmektense kendinize yeni bir orijinal şarj alın.

Resmî olarak onaylanmış Apple şarj aletleri, aygıtlarınızı en iyi şekilde şarj edebilmek için Lightning kablolar içerir. Diğer birçok orijinal şarj aletinde bunlar olmadığı için pil dahil telefonunuzun birçok bileşeni zarar görebilir.

Dinamik arka plan kullanmayın.

Canlı ve Dinamik Duvar Kâğıtları her ne kadar gözünüze hoş gelse de kendileri tam bir şarj katili olabiliyor. Sadece sabit duvar kâğıtlarını kullanarak şarjınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

Şimdi sıra geldi telefonunuzu elinize almaya. “Evet ya, bunu da gereksiz yere açık tutuyormuşum.” dediğiniz ne varsa hepsinin ayarları ile oynayarak şarjınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

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