McLaren 720S'in Gücüne Güç Katacak Pist Paketi Satışa Çıktı

McLaren 720S oldukça hızlı bir araba. McLaren, bu arabaya onlarca yıllık yarış ve normal sürüş deneyimlerini koymuş ve sonuç göz kamaştırıcı. Bu yüzden bir potansiyel alıcının "pist modu" istemesi biraz zor. Ancak McLaren, bu seçeneği de sunuyor.

Bir arabayı olduğundan nasıl daha fazla pist yarışına hazır hale getirebilirsiniz? Peki bu arabanın en temel versiyonu bile 700 beygirden fazla ve neredeyse tamamı karbonfiberden yapılmış ise nasıl bir yol izlersiniz? McLaren bu soruların cevabını düşünmüş olacak ki 720S modeline yeni bir paket daha getiriyor: Pist Paketi.

Şirket arabanın tekerleklerini, egzozunu ve koltukların bir kısmını değiştirerek aracı 24 kilogram hafifletmiş. Yeni yarış arabası formatındaki koltuklara da altı noktalı emniyet kemeri sistemini getirerek bir yarış ortamı oluşturmayı hedeflemiş.

Ufak tefek estetik değişiklikler, iç tarafta Alcantara malzeme kullanılması farklılıkları haricinde arabanın geri kalanı tamamen aynı. Motor güç çıkışı, fren ve süspansiyon sistemlerinde de herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

McLaren 720S'i normal haliyle bile pistlerde kullanan kişilerin oldukça çılgın bir şey yaptıkları aşikar. Arabanın ABD fiyatının 300 bin dolar olması da cabası. 700 beygirlik bir arabanın biraz daha güçe sahip olmasını istemek ise -Pist paketinin arabanın Performans paketinin üstüne 37 bin dolar daha ekleyeceğini düşünerek- gerçekten ilginç.

Arabanın pist paketi, arabayı Birleşik Krallık'tan almak isteyenler için hazır vaziyette. ABD'deki durum için ise herhangi bir bilgi bulunnmuyor.