Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin yayınlanmasıyla gelecek senenin artış oranı da belli oldu.

Resmi Gazete aracılığı ile yapılan tebliğ ile birlikte, geçtiğimiz yılın ekim ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortalama fiyat artışı değerlendirilerek, bu yılın vergi, harç ve ceza artış oranı belirlendi.

Buna göre 2019 yılında; pasaport, ehliyet harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı yüzde 23.73 oranında artacak. Bu bağlamda yeni ücretlerin nasıl şekilleneceğine dair pasaport harçları ve ehliyet ücretleri üzerinden örnek verebiliriz.

2019'da Uygulanacak Pasaport Ücretleri

1 yıllık 200,80 TL’den 248.26 TL’ye

2 yıllık 327 TL’den 405 TL’ye

3 yıllık 465 TL’den 575 TL’ye

4-10 yıl 656 TL’den 811 TL’ye çıkarılıyor.

Defter bedeli ise108 TL’den 133 TL’ye çıkarılacak.

2019'da Uygulanacak Ehliyet Ücretleri