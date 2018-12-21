2020 Model BMW M3'e Ait Görsel Paylaşıldı

BMW'nin 2020'de çıkaracağı M3 serisine ait bir görsel ortaya çıktı.

G20 3 serisi'nin çıkmasıyla birlikte, hayranları BMW M'nin önümüzdeki M3 modeliyle ne yapacağını görmeyi bekliyorlar ve bu yeni modele dair ilk haberler de gelmeye başladı. Yeni 3 serisinin şasisi ve kullanımı, kullanıcıların ilk testlerinden oldukça övgüyle ayrılmıştı. Merakları bir nebze de olsa azaltan yeni bir görseli, Car Lifestyle ortaya çıkardı.

Yeni M serisinin tasarımlarıyla BMW biraz eskiye dönüş yapacak gibi görünüyor çünkü aracın görünüşü eski 3 serilerine hayli benziyor. Yeni seriye dair çıkan görselde en çok dikkat çeken şey ise dörtlü egzoz borusu. Arka tamponda ise G20 modellerine göre değişikliğe gidilmiş; sadece egzoz boruları değil, barındırdığı hatlarla da daha agresif bir görünüme sahip olmuş. Yan profilden bakıldığında, aracın tekerlekleri ve arka kısmı biraz geniş ve oldukça çarpıcı görünüyor.

Yeni araç, 3 litrelik 6 adet motorla birlikte gelecek; ayrıca dövme piston, yeni hava girişi ve iki turboya sahip olacak. Bazı kaynaklara göre, standart M3’ler 450 beygir gücüne sahip olacakken yarış modelleri ise 500 beygir gücünde olacak. Dört tekerden çekiş gücü ve manuel şanzıman konusu ise henüz netleşmiş değil. Bu yüzden G80 M3'ün nasıl şekillendiğini görmek ilginç olacak.