2020 Model iPhone İçin Üç Arka Kameralı Konsept Tasarım

Günümüzün en popüler akıllı telefon üreticilerinden Apple'ın gelecek nesil iPhone'ları için Ben Geskin isimli tasarımcı konsept bir tasarım hazırladı.

Çok da uzun olmayan bir zaman önce insanların kullandığı cep telefonu markaları bir elin parmaklarının sayısını geçmiyordu. Coğrafyalara göre değişse de birkaç marka küresel olarak cep telefonu piyasasında çok büyük paya sahipti.

Yıllar ilerledikçe bu markalardan bazıları pazar payını kaybederek küçülürken bazıları piyasadaki yerini kordu. Piyasaya hâkim olan şirketler değişti ve zaman ilerledikçe pazara yeni markalar dâhil olmaya başladı. Yeni markalarla birlikte rekabet kızıştı ve şirketler, telefonlarına yeni yeni özellikler ekledi; ergonomi ve şıklık açısından farklı tasarımlar denedi.

Akıllı telefon pazarının oldukça devasa boyutlara geldiği günümüzde ise tasarımlar sadece şirketler tarafından yapılmıyor. Marka hayranları ve kullanıcıları da kendi görmek istedikleri özelliklerle birlikte cihazlar için yeni tasarımlar yapıyorlar. Günümüzün en popüler markalarından Apple'ın 2020 model iPhone’u için konsept tasarım yapan isimlerden bir tanesi de Ben Geskin.

Geskin, kendi Twitter hesabından 2020 model iPhone’lar için bir konsept tasarım paylaştı. Geskin’in paylaştığı konsept tasarım görsellerindeki iPhone’lardan bir tanesi, 6,7 inç; diğeri ise 5,4 inç ekran boyutlarına sahip. Boyutları dolayısıyla büyük ekranlı tasarıma Plus modeli diyebileceğimiz telefonların her ikisinin ekranında çentik bulunuyor ve yine her ikisinin arka tarafında 3 adet kamera bulunuyor.

Siz Ben Geskin’in 2020 model iPhone konsept tasarımları konusunda ne düşünüyorsunuz? Apple, 2020 model iPhone’larında bu tarz bir tasarımı kullanabilir mi?