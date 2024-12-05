ABD’de geliştirilen bu minik, çizgi filmden fırlamış gibi görünen robotlar kullanılmaya başlanırsa tıp dünyasına katkısı büyük olacak.

Geçtiğimiz nisan ayında, Kanada Vancouver’daki TED Konferansı’nda, multivitamin büyüklüğünde mini-robotik bir kapsül tanıtılmıştı.

“PillBot” adlı bu kapsül, hap gibi yutuluyordu. Tıpta yeni bir çığrın habercisi olabilecek bu kapsülün tam olarak ne işe yaradığına birlikte bakalım.

Midenin içindeki her yeri görmeyi sağlıyor.

Robotik hapı kullanmak için kişinin bir gün aç durması ve sonrasında bol su ile PillBot’u yutması gerekiyor.

Küçük bir denizaltı işlevi gören; kameralar, sensörler ve kablosuz iletişim fonksiyonlarıyla donatılan PillBot, uzaktan bir kumanda sayesinde midenin içinde hareket edebiliyor.

Böylece kişinin uyutulup endoskopi yapılmasına gerek kalmıyor ve her şey bittiğinde robotik hap, doğal yollarla vücuttan çıkıyor.

CEO, ürünü tanıtırken sahnede defalarca kez PillBot’u yuttu.

CEO Torrey Smith’in söylediğine göre 13 mm’ye 30 mm’lik ölçülere sahip prototip, saniyede 2,3 megapikselden yüksek çözünürlüklü video iletebiliyor.

Smith, sahnede canlı da dahil olmak üzere şimdiye dek 43 adet PillBot’u yutarak kendi ürünün testlerinde rol oynadı.

Yapay zekâyla çalışması hedefleniyor.

Güncel olarak PillBot’un hareketi ve kamerası manuel olarak kontrol ediliyor ancak asıl ulaşulmak istenen, cihazın yapay zekâ tarafından yönlendirilmesi.

Bu şekilde teknoloji daha geniş bir nüfusa ulaşabilir ve sağlık problemlerinin erken tespiti ile tedavisi sayesinde hayatlar kurtulabilir.

Her şey istedikleri gibi giderse 2026’da kullanılmaya başlanabilir.

Endiatx (Kaloforniya’da bir tıbbî cihaz tedarikçisi) tarafından geliştirilen Pillbot’un özellikle tıbbî tesislere erişimin pek olmadığı kırsal alanlar için alternatif olabileceği düşünülüyor.

Mikro robotik hapın 2025’te Gıda ve İlaç İdaresi onayı alması ve 2026’da kullanıma girmesi bekleniyor.

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