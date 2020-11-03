2020 Yılının En Ölümcül 2 Depremi Türkiye'de Yaşandı

2020 yılı içerisinde şu ana kadar dünya genelinde depremler sebebiyle 197 kişi hayatını kaybetti. Bu 197 kişinin 159'u, ülkemizdeki İzmir ve Elazığ depremlerinde canını yitirdi. Ayrıca senenin en ölümcül ilk iki depremi de sırasıyla İzmir ve Elazığ'da gerçekleşti.

Ülkemiz bu sene Elazığ, Bingöl ve İzmir'de can kayıplarının yaşandığı depremler atlattı. Üstelik atlatılan bu depremlerin bilançosu da oldukça ağır oldu. Ortaya çıkan yeni bir istatistik, aslında bu bilançonun ne kadar ağır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bu sene dünya genelinde yaşanan depremlerde 197 kişi hayatını kaybetti. Üstelik hayatını kaybeden 197 kişinin 159'u Türkiye'deydi

İzmir Depremi, 2020 yılının en ölümcül depremi oldu

30 Ekim'de gerçekleşen İzmir Depremi'nde şu ana kadar 109 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bu deprem, 2020 yılının en ölümcül depremi oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre, 6 ve üstünde 105 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 9 tanesi, 7 ve üstünde gerçekleşti. Jeolojik Araştırma Merkezi, İzmir'de yaşanan depremin de 7 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Verilere göre 7 ve üstündeki büyüklüğe sahip depremlerin üçünde insanlar hayatını kaybetti. Meksika'daki 7,4'lük depremde 10, Papua Yeni Gine'deki 7,0 büyüklüğündeki depremde ise sadece bir kişi hayatını kaybetti. 7 büyüklüğündeki İzmir depreminde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 109'u buldu.

Ayrıca 2020 senesi içerisinde 10 ve üstünde can kaybının yaşandığı 4 deprem meydana geldi. Söz konusu depremlerin iki tanesi Türkiye'de gerçekleşti. Diğer iki deprem ise İran ve Meksika'da gerçekleşti. Üstelik İran'da gerçekleşen depremde Van'da da 9 kişi hayatını kaybetti.

Verilere göre en çok can kaybının yaşandığı deprem İzmir Depremi oldu. İzmir'den sonra dünyada en çok can kaybının yaşandığı ikinci deprem Elazığ'da gerçekleşti. Elazığ'daki depremde de 41 kişi yaşamını yitirmişti.