2021 BMW 5 Serisi Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

BMW, 2021 model 5 Serisi otomobillerinin üzerindeki perdeyi kaldırdı. Otomotiv devinin yeni 5 Serisi modelleri, yenilenen bir tasarımının yanı sıra yeni hibrit seçenekleriyle karşımıza çıktı.

Son zamanlarda casus fotoğraf ve tanıtım görüntüleriyle karşımıza çıkan 2021 BMW 5 Serisi, sonunda resmi olarak tanıtıldı. Alman otomotiv devinin orta büyüklükteki sedanı, güncellenen tasarımının yanı sıra mild hibrit ve plug-in hibrid güç aktarma seçenekleriyle 3 Serisi kardeşine yaklaşıyor.

BMW 5 Serisi, büyük bir tasarım revizyonuyla gelmedi, ancak özellikle otomobilin farlarında yapılan değişiklikler dikkat çekiyor. Daha şık, daha doğrusal LED farlar, 3 Serisi'ne açık bir benzerliğe işaret ediyor. Ayrıca otomobilin ızgaraları, M-Sport modellerine benzer şekilde daha uzun ve geniş olacak şekilde değiştirildi. Stoplar ise ince siyah kaplamalarla L formunda karşımıza çıktı.

2021 BMW 5 Serisi, dört farklı motor seçeneğiyle geliyor

BMW 5 Serisi, 2021'de 530i, eDrive adlı plug-in hibrit teknolojisini içeren 530e, 540i ve M550i dahil olmak üzere dört farklı güç aktarma seçeneği sunacak. 540i modeli şirketin otomobili daha verimli hale getirdiğini söylediği altı silindirli 48 voltluk mild hibrit bir sistem içeriyor. Mild hibrit sistem, elektrikli bileşeniyle daha hızlı yanıt vermesine rağmen, motor 335 beygir gücünde (250 kilowatt) kalıyor.

530e plug-in hibrit artık 2.0 litre turboşarjlı, dört silindirli motoru ve elektrikli bileşeniyle 288 beygir gücü (215 kW) ve 420 Nm tork sunuyor. Bu, mevcut model üzerinde 40 beygirlik (29 kW) bir artışı temsil ediyor. Çift turboşarjlı 4.4 litrelik V8 motora sahip olan M550i xDrive ise 523 beygir gücü (390 kW) ve 723 Nm torkla daha yüksek performans sunuyor. Otomobil, performans lastikleriyle maksimum 250 km/sa hıza ulaşabiliyor ve 0'dan 100 km/sa hıza 3,6 saniyede ulaşabiliyor.

BMW 5 Serisi yeni iDrive 7 bilgi-eğlence teknolojisiyle donatıldı

İç mekanda çok az görsel değişiklik olsa da, 5 Serisi şimdi BMW'nin yeni bilgi ve eğlence teknolojisi iDrive 7'yi içeriyor. Artık standart olarak 10.25 inç, opsiyonel olarak 12.3 inç boyutunda olan merkezi ekrana yeniden düzenlenmiş merkezi kontrol paneli eşlik ediyor. BMW'nin yerel navigasyon yazılımı, Apple CarPlay ve Android Auto ile birlikte seçenekleri yükseltiyor. Bu teknoloji paketi, sezgisel menü düzenleri, daha hızlı yanıt süreleri ve güzel grafikler gibi geliştirmeler sunuyor.

Giriş seviyesi 530i'nin fiyatı 54.200 dolardan başlıyor. Hibrit 530e modelinin fiyatı 57.200 dolar ve 540i'nin fiyatı 61.750 dolar olarak fiyatlandırıldı. Bu modellerden herhangi birine xDrive dört tekerlekten çekiş sistemi eklediğinizde 2.300 doları daha gözden çıkarmanız gerekiyor. Son olarak güçlü M550i 76.800 $ 'lık bir başlangıç fiyatına sahip. BMW otomobiller için siparişleri açtı ve teslimatların Temmuz ayında başlaması planlanıyor.