2021 BMW i4, Performansıyla Tesla Model 3'e Rakip Olacak

Yeni BMW i4'ün performansına dair detaylar ortaya çıktı. BMW yeni elektrikli aracın üretimine 2021 yılında başlayacak ve Tesla Model 3'e meydan okuyacak.

2021'de üretilecek yeni BMW i4'ün özelliklerine dair bilgiler ortaya çıktı ve yeni elektrikli araç performansıyla Tesla Model 3'e rakip olmayı hedefliyor. BMW artık elektrikli araçlara daha fazla ağırlık vererek 2023 yılına kadar 25 yeni elektrikli araç piyasaya sürmeyi planlıyor.

BMW i4, 530 beygir gücü üreten 80 kW/saatlik bir bataryadan güç alacak. Elektrikli aracın 0-100 km/s hızlanma süresi yaklaşık 4 saniye ve en fazla 193 km/sa hıza ulaşabilecek. İ4, BMW'nin 3. nesil ve 4. nesil batarya paketlerinden daha küçük olan 5. nesil batarya paketlerini kullanacak. Bu hücreler, aracın zeminine daha kolay yerleştirilebilecek ve daha kolay ölçeklenebilecek.

i4'ün 5. nesil bataryaları daha güçlü ve 150 kW'lık DC hızlı şarjla yaklaşık 35 dakikada %80 şarja ulaşabilecek. Yani otomobil yaklaşık 6 dakikalık şarjla 100 km gidebilecek. Karşılaştırma olarak; i3 hatchback modeli bu rakama 17 dakikada erişebiliyor. Aracın toplam menzili ise 600 km olarak öngörülüyor.

BMW i4 ayrıca modüler bir mimariye sahip. Motoru, şanzımanı ve elektronik aksamları bir araya toplayan elektrikli sürüş ünitesi, belirli araç tiplerinde ön, arka veya dört tekerlekten de çekiş sağlamak için akslara monte edilebiliyor. Ayrıca 5. nesil batarya 90 kW ile 300 kW arasında güç çıkışları için ölçeklendirilebiliyor.

BMW, batarya mimarisinin sağlamlığının ve modüllerin aracın tabanına entegre edilmesinin önemli alanlarda yardımcı olduğunu söylüyor. Bu yüksek dayanıklı yapı çarpışmalarda aracı daha güvenli kılıyor ve düşük ağırlık merkezi sürüş dinamiklerini geliştiriyor. 2021 BMW i4 modelinde batarya modülü yaklaşık 545 kg olacak ve doğrudan ön ve arka akslar arasına yerleştirilecek.

BMW i4, 2021 yılından itibaren Münih'te üretilecek ve lansmanı takiben diğer pazarlara yol alacak. Otomobil, ABD'de 2021 yılında muhtemelen 2022 model olarak satışa sunulacak.