Togg Kullanıcılarına Müjde: Yaz Boyunca Trugo İstasyonlarında %20 İndirim Fırsatı!

Togg'un yaptığı açıklamaya göre Togg araç sahipleri, yaz boyunca seçili DC hızlı şarj istasyonlarında tam %20 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yaz aylarında yollara düşen kullanıcılarının yüzünü güldürecek serinleten bir haberle geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Togg’unu Trugo istasyonlarında şarj edenler, indirimli fiyatlardan ödeme yapacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yaz boyunca %20 indirim fırsatı

Togg ve Trugo iş birliğiyle hayata geçirilen kampanya kapsamında, seçili DC hızlı şarj istasyonlarında tam %20 indirim avantajı sunuluyor. Üstelik bu indirimden faydalanmak için karmaşık kupon kodlarıyla, "acaba kodu nereye yazacaktım" stresiyle uğraşmanıza hiç gerek yok.

Akıllı cihazınızın yazılımı güncelse, Autocharge (tak-çalıştır), mobil uygulama veya filo ödeme yöntemlerinden birini kullandığınızda indirim anında ve otomatik olarak faturanıza yansıyor.

"Peki bu indirimi her yerde bulabilir miyim?" diyorsanız, cevap kesinlikle evet. Trugo, Türkiye’nin 81 ilinde 1.500’den fazla ultra hızlı DC istasyonu ve 3.000’den fazla soketiyle yanınızda olacak.