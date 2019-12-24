Honda, Yeni Konsept Aracıyla Direksiyonu Baştan Keşfediyor

Honda, önümüzdeki haftalarda 'Artırılmış Sürüş Konsepti' olarak tanımladığı yeni fütüristik otomobil konseptini tanıtmaya hazırlanıyor. Otonom aracın özellikle etkileşimli direksiyonu sürüş deneyiminde çığır açıyor.

Otomobil üreticisi Honda, dün yaptığı bir açıklamada, 7 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) fütüristik bir üstü açık otomobil konsepti göstermeyi planladığını duyurdu. Şirket, konseptini fuarda sergilemeden önce sıradışı aracından görüntüler ve birkaç ayrıntı paylaştı.

Otomobilin en dikkate değer özelliklerden biri, sürücünün aracı yönlendirmekten daha fazlasını yapmasına izin veren direksiyonu. Etkileşimli direksiyon, otomobilin çalışmasından hızlanmasına kadar her şeyi kontrol edebiliyor. Gaz ve fren sistemini kontrol edebilen direksiyonla sürücüler, otonom ve manuel sürüş modları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyorlar.

Sürücüler, aracın hızını direktsiyondan kontrol edebilecekler

Japon otomobil devi araçla ilgili, "Otonom gelecekte Honda, müşterilerin sürüş sorumluluğundan kurtularak, yeni yollarla ilerlemenin tadını çıkarabileceğine inanıyor. Aynı zamanda tüketiciler yine de sürüş hissini ve heyecanını yaşamak isteyebilirler" açıklamasını yaptı.

Otomobil dünyasına çağ atlatan direksiyon simidinin, yeni sürüş deneyimlerinin yolunu açması bekleniyor. Sürücüler, direksiyona iki kez hafifçe vurarak otomobili çalıştıracak, hızlandırmak için direksiyonu ileri doğru itecek ve yavaşlamak için geri çekecekler. Alışılmışın dışında bir görünüme sahip olan direksiyonun merkezinde aydınlatmalı bir bölge var ve otomobilin adeta bilim-kurgu filmlerinden çıkmış gibi olan görüntüsünü tamamlıyor.

Honda, otomobilini 'Artırılmış Sürüş Konsepti' (Augmented Driving Concept) olarak tanımlıyor ve 8 seviye otonom sürüş sunuyor. Böyle bir aracı yakın gelecekte kullanamayacak olsak da, şirket, konseptin gerçek dünyadaki uygulamalarına çalıştığını belirtiyor. Honda'nın konsept aracından paylaştığı görüntülere ve kısa tanıtıma buradan erişebilirsiniz.