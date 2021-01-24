2021 Monte Carlo Rallisi'nin Galibi Sebastien Ogier Oldu

2021 Monte Carlo Rallisi'nin galibi, kariyerinde 8. kez bu unvanı almayı başararak rekoru eline alan Toyota sürücüsü Sebastien Ogier oldu. Yarışın başından itibaren tüm etaplarda başarılı bir performans sergileyen Ogier'i takım arkadaşı Gallerli Elfyn Evans izledi.

2021 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) ilk ayağı olan Monte Carlo Rallisi'nin galibi, son Dünya Şampiyonu olan Toyota sürücüsü Sebastien Ogier oldu. Şampiyonanın 15 etaptan oluşan ilk ayağını, 2 saat 56 dakika 33.7 saniyede tamamlayan Ogier, Monte Carlo Rallisi'nde 8. zaferini elde etmiş oldu.

Ogier'in takım arkadaşı Elfyn Evans, 32.6 saniye geriden gelerek ikinci sıraya yerleşirken, Hyundai I20 Coupe takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville ise liderin 1 dakika 13.5 saniye gerisinden gelerek üçüncülüğü yakaladı.

Lastik patlatmasına rağmen yarışı bırakmadı:

Sebastien Ogier, cuma günü lastik patlatmasına rağmen cumartesi günü liderliği yeniden ele geçirmeyi başardı ve sonrasında elinden bırakmadı. Dün takım arkadaşı Elfyn Evans'ı geçen yetenekli sürücü, bugün gerçekleştirilen dört etapta da kontrolü elinden bırakmayarak Monte Carlo Rallisi'ni sekizinci kez kazanarak rekor kırdı.

Güç Etabı'nı da kazanıp fazladan beş puan alarak hafta sonunu maksimum puanla kapatan Ogier, aynı zamanda bu galibiyeti ile birlikte Monte Carlo Rallisi'ni Volkswagen, Citroen, Ford ve Toyota gibi dört farklı üreticiyle kazanmış oldu.

WRC'nin 2. ayağı, 26-28 Şubat'ta:

İsveç Rallisi'nin iptal edilmesiyle birlikte yarışın bu ayağının yerine hava sıcaklığının -30 dereceye kadar düştüğü Arctic Lapland Rallisi geldi ve yarış 26-28 Şubat tarihleri arasında Finlandiya'da olacak. Böylece WRC, bu sezon iki kez Finlandiya'ya gitmiş olacak. İkincisi ise Finlandiya Rallisi için olacak ve ralli 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.