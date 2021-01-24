2000 yılında Williams ile katıldığı F1 macerasında kariyeri boyunca farklı takımlarda yarışan ve bir kez şampiyonluğu da tadan Jenson Button, her şeyin başladığı takımı Williams'a danışman olarak geri döndü.

2000 yılında Williams'da başladığı F1 pilotluğu macerasında 2009 yılında Brawn GP ile F1 şampiyonu olan ve kariyerini 2017 yılında emekliye ayrılarak tamamlayan Jenson Button, ilk takımına yepyeni bir rolle geri dönüyor. Button yaptığı anlaşma ile artık Williams'a danışmanlık yapacak.

Williams'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya göre, şampiyon unvanını Brawn GP ile kazanan 41 yaşındaki Jenson Button, takımda 'kıdemli danışman' olarak görev alacak. Williams'ın yeni CEO'su Jost Capito, Jenson'ın takıma geri dönmesi ile ilgili 'Jenson'ı takıma geri getirmek, hem pistte hem de pist dışında bir ekip olarak ilerlememize yardımcı olacak bir başka olumlu adım.' şeklinde konuştu. Capito, başarılı F1 pilotunun deneyiminin takıma hem teknik olarak hem de takımın yönetilmesi notkasında ciddi katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

'Hiç gitmemiş gibi hissediyorum.'

Williams'ın kadrosuna yeniden dahil olduğu ve bu imzayı attığı için çok mutlu olduğunu belirten Button ise konuyla ilgili olarak '19 yaşımdaki o halime geri döndüğümde, benim için gerçekten hayatımı değiştiren bir adımdı ve aradan geçen 20 yıla rağmen daha şimdiden sanki hiç gitmemiş gibi hissediyorum' şeklinde konuştu.

2012 yılından beri hiç galibiyet elde edememiş olan Williams'ın son birkaç yılı çok da parlak değildi. Ancak değişen yönetim kadrosu ve Button gibi deneyimli isimlerin takıma yeniden dahil edilmesiyle birlikte takımın bu kötü gidişata dur demesi umuluyor.