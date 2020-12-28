2021 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belli Oldu: 2 Bin 825 TL

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret pazarlıkları sona erdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, düzenlenen bir basın toplantısıyla yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücret, 2 bin 825 TL oldu.

Vatandaşların uzunca bir süredir merakla bekledikleri, 2021 yılı asgari ücret pazarlıkları nihayet sona erdi. Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen toplantı ile pazarlığı noktalayan hükümet yetkilileri ve işçi sendikaları, 2021 yılı için asgari ücret tutarını belirlemiş oldular.

Konuyla ilgili açıklamalar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Toplantının bitiminin ardından canlı yayında açıklamalar yapan Bakan Selçuk, asgari ücret tutarını da açıkladı. Açıklanan tutarın vatandaşı memnun edip etmeyeceğini ise önümüzdeki saatler gösterecek.

Asgari ücret, 2 bin 825 TL olarak belirlendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 yılındaki asgari ücret miktarı, 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Buna göre bekar bir vatandaşın net tutarı, 2 bin 825 TL olacak. Açıklanan tutar, özellikle de Türk-İş Sendikası'nı memnun etmemiş gibi görünüyor. Zira Selçuk'la birlikte basın açıklamasına katılan sendika yetkilisi, tutarın yetersiz olduğunu net bir şekilde beyan etti.

Hükümetin 2021 yılı için belirlemiş olduğu tutar, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız TÜİK'in teklifiyle paralel. Aslına bakacak olursak 2020 yılı asgari ücret belirlemeleri için de benzer bir durum olmuştu. Hükümet, TÜİK'in 2020 yılı için verdiği teklifi değerlendirerek, asgari ücreti belirlemişti. Böylelikle 2021 yılında da benzer bir olay gerçekleşmiş oldu.