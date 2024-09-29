Cupra, makyajlanan Leon modelini Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Türkiye’de günden güne daha da popüler hâle gelen Cupra, geçtiğimiz aylarda 2024 Leon modelini tanıtmıştı. Makyajlanan araç, hem tasarım hem de özellikleri açısından önemli değişikliklere uğramıştı.

Şimdi ise 2024 Cupra Leon Türkiye’de satışa sunuldu. Peki aracın fiyatı ne kadar? Nasıl özellikleri var? Gelin tüm bu soruların yanıtlarına bakalım.

2024 Cupra Leon fiyatı

Versiyon Fiyatı 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG 1.860.000 TL 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.125.000 TL VZ 2.0 TSI 300 PS DSG 3.650.000 TL

*İlk 2 versiyonda lansmana özel fiyatlar eklendi. Normal fiyatları sırasıyla 135 bin ve 125 bin TL daha fazla.

2024 Cupra Leon neler sunuyor?

Hatchback gövde tipindeki araç, tasarım bakımından önemli yenilikler taşıyor. Artık daha sportif ve agresif bir görünüme sahip olduğunu söylememiz mümkün. İlk kez Tavascan’da gördüğümüz ve aynı zamanda Formentor’da da kullanılan Matrix LED farlar bu araçta da karşımıza çıkıyor. Hava girişi ve ön panjurunun da yenilendiğini görebiliyoruz. Üçgen şekilli far tasarımları, 18 ve 19 inç jantlar, arkada şerit şeklinde LED lambalar diğer detaylardan.

Aracın boyutlarına baktığımızda 4.400 mm uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Genişliği 1.800 mm olarak açıklanırken aks mesafesi ise 1.440 mm olarak açıklandı. 380 litre bagaj hacmini de ekleyelim. Koltuklar katlandığında bu miktar 1.300 litreye kadar çıkabiliyor.

Yeni Cupra Leon, 3 farklı versiyon ile Türkiye’de satışa çıktı. Bunlardan ikisi 1,5 litrelik 150 PS gücündeki hafif hibrit eTSI ve eTSI VZ-Liine versiyonları. En pahalı model olan 300 PS gücündeki 2.0 litrelik benzinli bir versiyon da var. Tüm modeller, DSG şanzıman ile eşleştirilmiş.

İç mekânda da önemli değişiklikler karşımıza çıkıyor. Burada 3D baskı ve %73 geri dönüştürülmüş mikrofiber kullanılmış. Bilgi eğlence ekranı da değişmiş. 12,9 inçlik bir ekran görüyoruz yeni modelde. Son olarak 12 hoparlörlü ses sitemi, aydınlatma eklenen dokunmatik klima ve ses kontrolleri gibi özellikleri de var.