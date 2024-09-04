Cupra'nın 2025 model Terramar SUV'u, motor seçenekleri ve iç mekan özellikleriyle tanıtıldı.

Cupra, 2025’te Avrupa pazarına sunulacak yeni SUV modeli Terramar’ı tanıttı. Volkswagen Grubu’nun MQB Evo platformunda inşa edilen bu model, çeşitli motor seçenekleri ve dikkat çekici tasarımıyla öne çıkıyor.

Cupra Terramar, 4.52 metre uzunluğu ve 2.68 metre dingil mesafesiyle büyük bir SUV olarak sınıflandırılıyor. Model, 150 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motordan başlayıp, 268 beygir gücündeki şarj edilebilir hibrit seçeneğine kadar uzanan motor seçenekleri sunuyor. Ayrıca, 204 ve 265 beygir güç seçeneklerine sahip 2.0 litrelik benzinli motorlar ve çeşitli donanım seçenekleriyle temin edilebilecek.

Cupra Terramar'ın iç mekan özellikleri ve bagaj kapasitesi

Terramar, standart olarak sportif bir süspansiyon ve dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. İç mekanında ise 12.9 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve geri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlanmış koltuklar bulunuyor.

Bagaj hacmi standart versiyonlarda 540 litreye kadar çıkarken, PHEV versiyonlarda 400 litre olarak sunuluyor. Avrupa'da 43.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak olan Terramar'ın Türkiye'deki fiyatı henüz açıklanmadı ancak vergi avantajı ile ilgi görmesi bekleniyor.