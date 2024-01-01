Evet, koskoca bir yılı daha devirerek 2023 yılını geride bırakıp 2024 yılına adım attık. Peki 2024 yılı bizlere ne getirecek dersiniz?

Âdeta yapay zekânın hükmü altında geçirdiğimiz 2023 yılında öngördüğümüz ya da öngöremediğimiz türlü durumlarla karşılaştık. Bazen teknolojik yenilikler, bazen trendlerde yaşanan değişimler ve benzeri birçok durum bir kasırga etkisi yaratarak tüm dünyayı peşinden sürükledi.

Peki ya 2024 yılında neyle karşılaşacağız dersiniz? İşte tam da bu soruya cevap bulmak için çeşitli kurumlarca hazırlanmış araştırmaları inceleyerek 2024 öngörülerini sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım.

Pinterest, yaptığı araştırmada 2024 yılının olası trendlerini sunuyor.

Pinterest; kullanım verilerini inceleyerek güzellik, kutlama, eğlence, moda, yiyecek-içecek, finansal hizmetler, hobiler, ev, ebeveynlik, seyahat ve psikolojik iyi oluş alanlarında 2024 yılında popüler olacak yönelimleri tespit etmiş.

Bu kategorilerde yapılan aramaların artışına bağlı olarak yapılan araştırmada, her ay 482 milyon kullanıcının yaptığı arama verileri kullanılmış. Rapordan küçük bir örnek verecek olursak, güzellik ve makyaj alanında 2024 yılında turkuaz rengin baskın olacağı öngörülüyor.

Tabii bu, araştırmanın yalnızca küçük bir noktası. Raporu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

TikTok tarafından yayımlanan “Sırada Ne Var” isimli rapor da kapsamlı bir araştırma sonucunda bazı tahminlere ulaşmış.

Oldukça detaylı bir araştırma metodolojisine sahip olan bu araştırmada TikTok, hem kendi bünyesindeki hem de ayrıca topladıkları verileri bir araya getirerek 2024 trendlerine yönelik öngörülerini sunuyor.

Hazırlanan raporda, yaratıcı kampanyaları desteklemesi muhtemel 3 TikTok trendi ve kullanıcıların gelecek trendlere yönelik verdiği sinyallerden bahsediliyor.

Raporun odaklandığı en temel noktaysa, yaratıcılıkta cesur olmak!

Raporu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Visa’ysa “Küresel Seyahat Trendleri” raporuyla 2024 yılında seyahat alanında neler göreceğimizin tahminlerini veriyor.

Raporda Covid’den sonra büyük bir düşüş yaşayan seyahat endüstrisinin 2019’daki hacminin %91’ine ulaştığı belirtilirken, kişilerin seyahatlerine öncelik vermeye devam edeceği söyleniyor.

Ek olarak; seyahat planlamada demokratikleşme, yani planlama açısından çok daha fazla araca sahip olma vurgusu yapılan raporda, sosyal medya etkisinde kalarak destinasyon seçimi yapmanın artacağı ve uzaktan çalışma dolayısıyla iş ve seyahat planlarının birleştirilebileceği gibi ön görüler sunuluyor.

Raporu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Peki ya teknoloji alanında 2024 yılında nelerle karşılaşacağız?

BDO tarafından yapılan araştırmada teknoloji alanında yaşanacak önemli gelişmelerle ilgili öngörüler bulunuyor.

Örneğin, raporda 2024 yılında uzaktan çalışmanın yerini ofisten çalışmanın alacağı, otonom asistanların proje planlama ve yazılım geliştirme gibi daha karmaşık işler için kullanılacağı, yapay zekânın gelişmeye devam edeceği ve hatta yapay zekâ tarafından geliştirilen video oyunları göreceğimiz gibi ön görülerden bahsedilmekte.

Raporu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Harvard Business Review; 2024 yılında teknolojinin, iş dünyasında neler yaratacağına yönelik öngörülerini sunuyor.

HBR tarafından hazırlanan raporda; yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, blok zinciri, robotik ve metaverse gibi teknolojik gelişmelerin iş dünyasını derinden etkilediği bahsedilirken bu teknolojilerin ilerleyen zamanlarda da iş dünyasında büyük gelişmelere sebep olacağından bahsediliyor.

Raporu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Publicis Commerce tarafından hazırlanan raporda 2024 yılının tüketicilerin yılı olacağı söyleniyor.

Kurumun yayımladığı raporda, 2024 yılında odağın tüketiciler üzerinde olacağı ve Z kuşağının alışveriş alışkanlıklarının şirketlerin kararlarını önemli derecede etkileyeceğinden bahsediliyor.

Buna ek olarak yapılan araştırmada, tüketicilerin yeni alışveriş kanallarına yöneleceği ve bu kanalların Pinterest gibi sosyal platformlara entegrasyonunu göreceğimizden bahsedilirken, Amazon gibi e-ticaret platformlarının varlığını koruyacağı belirtilmiş.

Ayrıca tüketicilerin dikkatinin nerelere odaklanacağı ve beklentilerinin ne olacağı gibi alanlarda da ön görüler sunuluyor.

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Activate Danışmanlık tarafından hazırlanan raporsa 2024 yılında teknoloji ve medya alanındaki olası yönelimlerle ilgili öngörüler sunuluyor.

Araştırmada; tüketicinin zamanı ve dikkati, süper kullanıcılar (teknoloji kullanımı yüksek kişiler), yapay zekâ, e-ticaret, işletme yazılımları, oyun, metaverse, mekânsal hesaplama, TikTok ve Instagram reels gibi sosyal videolar, yayıncılık, müzik, bahis, eğlence ve deneyim, teknoloji ve medya kazançları gibi 14 alanda yaşanacak olası gelişmelere yönelik öngörüler sunuluyor.

Kısa bir örnek vermek gerekirse; tüketicilerin teknoloji ve medya kullanımının artacağı, şirketlerin teknoloji kullanımı yüksek kişilere verdiği hizmetin artacağı, yapay zekânın ilerleyen yıllarda da gelişmeye ve farklı alanlarda kullanılmaya devam edeceği, e-ticaretinse perakendeciliğe göre 2 kat daha fazla artış göstereceği gibi noktalardan bahsediliyor.

Raporu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Danışmanlık firması Accenture da 2024 yılını şekillendirecek 5 trendden bahsediyor.

Öncelikli olarak raporda, işletmelerin müşteri hizmetlerine vereceği ağırlığın önemine vurgu yapılırken, ikinci trendde diğer raporlarda olduğu gibi yapay zekânın müşteri deneyimini arttırması sebebiyle oldukça önemli olduğu ve olmaya devam edeceğinden bahsediliyor.

Raporun ilerleyen kısımlarında yaratıcılığın özellikle teknoloji alanında büyük bir rol oynayacağı, teknolojideki aşırı hızlı gelişmelerin tüketicide yarattığı bunalmışlık hissi ve son olarak tüketicilerin geleneksel yaşam alışkanlıklarını bir kenara koyup yeni yönelimler gösterdiğinden bahsediliyor.

Raporu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kantar Media’nın yaptığı araştırmadaysa 2024 yılında medya alanında kendini gösterecek trendlere değiniliyor.

Medya sektörüne yön verecek trendleri, mikro medya stratejileri, içeriğin geleceği, reklamcılık, teknoloji ve hedef kitle olmak üzere 5 temel başlıkta inceleyen bu raporda çeşitli öngörüler sunuluyor.

Örneğin, şirketlerin yaptığı her seçimi hizmet verdiği bölgenin özelliklerine göre seçmesini öneren raporda hedef kitlenin isteklerini anlamanın ve onları odakta tutmanın önemli olacağı vurgusu yapılıyor.

Ek olarak; 2024 yılında tüketicilerin teknoloji kullanımının artacağını öngören rapor, içeriklerin çeşitli platformlarda sunulmasına ek olarak şirketlerin odaklanması gereken çeşitli durumların da ortaya çıkacağını belirtiyor.

Genel olarak bütünsel bir yaklaşım benimsenmesini öneren raporda, 2024 yılında teknoloji kullanımının artacağı üzerinde duruluyor.

Raporu detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sonuç olarak tüm raporların değindiği en temel noktanın teknoloji kullanımı ve yapay zekânın yaratacağı gelişmeler olduğunu görüyoruz. Sizin bu öngörülerle ilgili yorumlarınız neler? En ilgi çekici bulduğunuz rapor hangisi oldu?

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