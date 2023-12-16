2024'e giriş yaparken beraberinde muhteşem bir okuma yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? 2023'ü geride bırakıp yeni bir yıla giriş yaparken size bu yıl içinde keşfetmeniz için birbirinden etkileyici 24 kitap öneriyoruz.

Kimi biraz gerginlik yapacak, kimi düşündürecek, kimi sizi bambaşka dünyalara taşıyacak. Eğer klasik "Bu yıl daha çok kitap okuyacağım." kararınızı bu sefer hayata geçirmek istiyorsanız, işte size 2024'te okuyabileceğiniz kitap listesi!

Her zevke hitap eden kitaplar bulabileceğiniz bu öneri listemiz ile sayfalar arasında kaybolarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Ödüllü seri Cosmos ile de tanıdığımız Amerikalı Gök Bilimci ve Astrobiyolog Carl Edward Sagan’ın popüler kitaplarından biri de Tanrının Kapısını Çalan Bilim.

1985’te katıldığı bir konferans sırasındaki metinlerinden oluşan bu kitap, eşi ve çalışma arkadaşı tarafından hazırlanarak günümüzdeki bilgiler ile güncelleniyor. Sagan’ın din ve bilim arasındaki ilişki konusundaki fikirlerinin ele alındığı kitap, akılcı ve mizahi bir dil ile anlatılıyor.

Sagan’ın kişisel arayışını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Psikiyatrist kitabı ile büyük bir başarı yakalayan Wulf Dorn, Şizofren ile de aynı beğeniyi topladı. Psikiyatrist Jan’ın yaşadığı şehirde göreve başlaması ile intihar ve ölümler hız kesmiyor. Hepsi de birbiriyle bağlantılı olunca katili öğrenmek için kitabı elinizden bırakamıyorsunuz.

Tahminlerinizin tutmadığı sonu okuyana kadar biraz tüyleriniz ürperebilir ve uykusuz geceler, bu kitapla başlayabilir.

Sürükleyici kitaplar okumayı seviyorsanız Şizofren’i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2020 Goodreads Yılın En İyi Romanı seçilen ve 42 dile çevrilen Gece Yarısı Kütüphanesi, İngiliz edebiyatının önemli yazarlarından Matt Haig’in eseri. Ölmek üzere olan Nora Seed’in gizemli bir kütüphanede kendini bulması üzerine kurulu. Seed’e göre her kitap bir pişmanlık ve her kitapta kendisine şunu soruyor: “Ya hayat böyle olsaydı?”

İnsanın en temel sorunlarını konu alan kitap, yaşamadığımız yaşamlara üzülmek yerine elimizdeki ile yetinmek ve bunları geliştirmeyi en güzel dille anlatıyor.

Bazı şeyleri baştan düşündüren Gece Yarısı Kütüphanesi’ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Konu insan olunca ve bilgiye bu kadar kolay ulaşabiliyorken yanlış bilgileri de bulmamız kaçınılmaz. Bilimsel gerçeklere farklı bir açıdan bakan kitap; “Neden hareketsiz kalınca hastalanıyoruz, yalnız kalınca neden erken ölüyoruz, bedensel ihtiyaçlar karşılansa bile neden mutlu olamıyoruz?” gibi farklı soruları cevaplandırıyor.

Üç kitabın tek ciltte buluştuğu İFA’yı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ümit Kireççi’nin Sonsuzluk Odası Öyküleri, saf bir bilim kurgu öyküleri kitabından ziyade katmanlı hikâyeler sunuyor. Mitolojik figürler, sosyolojik teoriler, farklı felsefelerin tahayyül ettiği gelecekler bizi âdeta paralel evrenler arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Yazar dramadan ve çizgi romandan geldiği için yer yer anlatımında bu görsel tasvir dili kendini belli ediyor. Kitap, son yıllarda canlanan Türk bilim kurgu yazarlığı için önemli bir adım.

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Yıllık kitap okuma hedefleriniz arasına göz açıp kapatıncaya kadar bitecek kitapları da ekleyecekseniz 70 sayfalık Basübadelmevt kitabını inceleyebilirsiniz. Türkçe korku edebiyatının öncülerinden Murat S. Dural’ın bu kitabı, ölmemek ve ölememek geçidini konu alıyor.

İnsanlık tarihinin küçük bir kesiti de olan kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Eğer 2023’te okumadıysanız Piraye’nin Seyir kitabını 2024 listenize alabilirsiniz. 2022’de en çok satan kitaplar arasında yer alan Seyir, kendini değersiz hisseden ve bu düşünceden kurtulamayan kadınların hikâyesini anlatıyor.

Boş bir seyir hâlinde gezerken aşkı bulup kendi özünü de keşfetmeyi konu alan kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sevilen Türk yazarlarından biri olan Ayşe Kulin’in Kördüğüm isimli kitabında kaza sonucu hafızasını kaybeden Gizem, başroldeki karakterimiz. Hatırlamaya başladığı zaman ise hatırladıklarını dile getirmekte zorlanıyor. Hatırladığınız şeyler size zarar verecekse bunu nasıl paylaşabilirsiniz, kime güvenebilirsiniz ki?

Ayşe Kulin dilini sevenler bu kitabı da bir çırpıda okuyabilir. Hatta bazı kitaplarını okuyanlar, bu kitabın onlardan biri ile bağlantılı olduğunu görünce şaşırabilir. Spoiler olmaması için diğer kitabın adını söylemeyelim.

Ayşe Kulin seviyorsanız ya da hiç okumadıysanız ama yazara bir şans vermek istiyorsanız buraya tıklayarak Kördüğüm kitabını satın alabilirsiniz.

Japon edebiyatının önemli yazarlarından Osamu Dazai’nin İnsanlığımı Yitirirken kitabı, yazarın intiharından hemen önce tamamlanmış bir eser. Japonya’nın en çok okunan romanlarından biri olan bu kitap, topluma dahil olmayı beceremeyen bir karakterin acıklı hikâyesini konu alıyor.

128 sayfası ile çok uzun sürmeden bitirebileceğiniz bu kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Japon edebiyatı sevenlere önerebileceğimiz bir başka kitap ise Şiro Hamao’nun Şeytanın Çırağı kitabı. Polisiye kitap sevenlerin de beğeneceği bu kitap iki farklı hikâyeden oluşuyor.

Sade diliyle de kısa sürede okuyabileceğiniz bu kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Necip Tosun’un Otuzüçüncü Peron kitabı, elinizde sıcacık bir çayla, demlik bitene kadar sizin de okumayı bitirebileceğiniz bir kitap.

Hikâye okumayı sevenlerin seveceği türden olan bu kitap, akılla ve ince düşüncelerle örülmüş konuları barındırıyor. Sizi içine çeken ve soyutlayan yapısı ise odaklanarak okumanızı gerektirebilir. Kafanızı boşaltıp bir tek hikâyeye odaklanarak okuyabileceğiniz sakin zamanlarınızda elinize alabilirsiniz.

Derinden etkileyen fikirleri okumak, arada içinize edebiyat çekmek isterseniz buraya tıklayarak Otuzüçüncü Peron’u satın alabilirsiniz.

2024’ün favori kitaplarınız arasına girmeye aday Kadınlar Ülkesi, feminist ütopyanın ilk örneklerinden. Kadınların yaşadığı bir ülkeye denk gelen üç Amerikalı erkek, ülkede erkeklerin de olması gerektiği konusunda araştırmalara başlıyor.

Toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamaya başlayan erkekler, gizemli ülkenin gerçeklerini öğrendikçe de şaşkınlıkları artıyor.

Kadınlar Ülkesi, ataerkilliğe verilmiş nüktedan bir yanıt. Siz de bu kitabı merak edip okumak istiyorsanız buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Mitolojiye ilgi duyanları böyle alabiliriz. Neil Gaiman’in İskandinav mitolojisini ele aldığı kitapta, eski çağa ait hikâyeler roman tadında anlatılıyor. Efsanevi dokuz âlemin yaratılışından başlayıp Thor'un çekicinin nasıl çalındığına kadar uzanan kitap, su gibi akacak cinsten.

Yediden yetmişe herkesin rahatlıkla okuyabileceği kitabı buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Koridor Yayınları bir dönem klasikleri, bez ciltli basarak hem okumayı keyifli hâle getirdi hem de kütüphanelerimizi renklendirdi. Bu klasiklerden biri olan Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin kitabı Kumarbaz da 2024’te okuyacaklarınızın arasında olabilir.

Kumarbaz’da hırsın bir insanı sürüklediği noktayı göreceksiniz. Bu hırs sadece kumar değil, aşk olarak da karşınıza çıkacak. Risk almak ya da kendini aptal yerine koymak arasında aslında çok ince bir çizgi var.

Yeni yılınızda klasiklerden birine daha artı koymak istiyorsanız buraya tıklayarak Kumarbaz’ı satın alabilirsiniz.

İskender Pala’yı hiç okumayanların ön yargılarını kıracak Surname, sürükleyici konusu ile birçok kişinin çok beğendiği kitap. Osmanlı şehzadeleri için düzenlenecek olan sünnet düğünü sırasında sadrazamın şehit olması ile başlayan hikâye, 15 gün boyunca sürecek sünnet düğünü boyunca yaşananları anlatıyor.

Bir Osmanlı macerası olan bu kitabı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Necati Cumalı’nın kitabı Viran Dağlar; Orhan Kemal Roman Ödülü, Yunus Nadi Ödülü ve Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne layık görülmüş bir kitap. Ana kahraman üzerinden Osmanlı’nın dağılma sürecini ve Balkanlarda yaşanan karışıklıkları konu alıyor.

Viran Dağlar, diziye uyarlanmış da bir hikâye. Ama bu dizi Türkiye’de değil Fransız Arte kanalında 2005 yılında yayımlandı. 10 milyon euroyu bulan maliyetine ise Fransızlar, Yunanlar, Bulgarlar ve İspanyollar katkı sağlamışken bu katkılar arasında Türkiye bulunmuyor.

Kitap okumayı sevdirecek, sizi Balkanlara götürecek Viran Dağlar’ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Zülfü Livaneli, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri. Kısa ama etkileyici eserleri ile kütüphanemizde yer alan Livaneli’nin beğenilen kitapları arasındaki Huzursuzluk, Mardinli İbrahim’in çocukluk arkadaşının ölümünü öğrenerek İstanbul’a gelmesi ile başlıyor.

Hüseyin’in ölüm sebebinden başlayan hikâye, batı ve doğu arasındaki yaşam farkı ve bu farkın İbrahim’e verdiği huzursuzluk ile devam ediyor.

Herkesin derdi kendine dert ama bazen hâlimize şükredeceğimiz hikâyeye sahip Huzursuzluk’u satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

30’dan fazla dile çevrilmiş, New York Times Bestseller listesinde yer alan Ayrılık Vakti, Kız Kardeşimin Hikâyesi’nin yazarı Jodi Picoult’un diğer kitabı.

Kitabın aranan yüzü Alice, filler hakkında araştırma yapan bir bilim kadını olduğu ve onun bakış açısı da sunulduğu için kitabın bir kısmı filler ile alakalı. Bu durum sizi rahatsız eder mi bilmiyoruz ama kitabın sonunda da fillere karşı insanların tutumunun çok da iyi olmadığı belirtilince eminiz ki fillere daha da yakınlaşacaksınız. Tek bir kişinin ağzından anlatılmak yerine çoklu anlatımları seviyorsanız Ayrılık Vakti, bu konuda da sizi oldukça mutlu edecek.

Ayrılık Vakti’ni satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

New York Times listesinden bir kitap daha. Sekiz Numaralı Yetim, 1920’lerden 1960’lara kadar acı şeyler yaşamış, çocukluğunu babasının hataları yüzünden yetimhanede geçirmiş Rachel'in hikâyesini konu alıyor.

Zamanın vermiş olduğu hayat şartları ve yetimhanede maruz kaldığı şeyler yüzünden hayatının birçok evresinde zorluklar yaşayan Rachel'in hayat hikâyesinde bazı bölümleri yetimhane zamanından bazılarını ise 40 yaşındaki hayatından okuyacaksınız.

İntikam almak ya da hayatın acımasız kaderine yenik düşüp düşmemek ruhunuza kalmıştır ama huzur için en yakınınızdakine tüm geçmişi anlatmak size masmavi gökyüzüne bakmak kadar huzur verir.

Gerçek mi kurgu mu olduğunu anlayamayacağınız bu kitabı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Stres ve beden dili kavramlarını Türkiye’ye tanıtan isimlerden biri olan Prof. Dr. Acar Baltaş’ın Hayatın Hakkını Vermek kitabı, kişisel gelişim kitap tavsiyeleri arasında.

Uzun yaşamak hakkındaki doğruların, bilimsel araştırmalara dayandırılarak anlatıldığı kitap, okuyucunun hayatını değerlendirme fırsatı da veriyor.

Hayat akıp giderken kişisel gelişiminize katkı sağlamak istiyorsanız buraya tıklayarak kitabı satın alabilirsiniz.

Damadından gelen telefon ile kızının acımasız bir cinayete kurban gittiğini öğrenen Ruth, seneler sonra içindeki öfkeyi atamadığı için katile mektuplar yazıyor. Cinayeti öğrendiği andan itibaren yaşadığı olayları mektupta aktaran Ruth, katilin kim olduğunu da kitabın yarısında açıklıyor.

Ruth'un katili öğrenmesi ile nefreti daha da artıyor ama yıllar geçse de dinmemesinin bir sebebi de suçlu kişinin tutuklanmasına rağmen suçunu itiraf etmemesi.

Bir annenin kızının ölümü sonrası çektiği acıları okurken kendinizi onun yerine koyacaksınız. Geçim zorluğu, torununa bakma telaşı bir de olayları hazmetme derken yıllarca içinde verdiği savaş ile karşılaşacaksınız.

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Markus Zusak’ın 30 dile çevrilmiş Kitap Hırsızı kitabı; filme uyarlanan eserlerden biri. Betimlemeyi dozunda sevenler için önerilecek bu kitap, akıcılığı ile de kendine çekiyor.

Kitap, küçük kız çocuğu Liesel Meminger'in tesadüfen başladığı çalma alışkanlığı üzerine kurulu bir hikâyeye sahip. Daha sonrasında isteyerek çalmaya başlayan Liesel’in amacı aslında ihtiyacı olanı, okuyabileceği kadarını almak. Ancak kitabı, bir hırsızlık kitabı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu bir Nazi Almanyası dramı.

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Karanlık Zihinler Serisi Yazarı Alexandra Bracken’in Yolcu kitabı, seri kitabın ilki. Okuduğunuz anda elinizden asla bırakamayacağınız Yolcu’nun kahramanı Etta, zamanda yolculuk edebilen bir yolcunun kızı olduğunu ve kendisinin de bu özelliğe sahip olduğunu öğrenir ve asıl macera başlar.

1500’lü yıllardan 1900’lere gidip gelirken tek bir amacı vardır. O da annesinin eskiden anlattığı bir şeyi bulmak. Annesi ve kendi aklındakiler arasında gidip gelen Etta’nın soluksuz hikâyesinin hem hiç bitmesini istemeyeceksiniz hem de ikinci kitaba geçmek için sabırsızlanacaksınız.

Yolcu ve ikinci kitap olan Gezgin, kutulu set olarak da satılıyor. Ancak önce Yolcu’yu okuyup daha sonrasında ikinci kitabı almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Hedefiniz 24 kitaptan fazlaysa bu seriyi alarak sayınızı daha da yukarılara çıkarabilirsiniz. Seri kitap okumaktan vazgeçmeyenler ve birinden diğerine geçmeyi sabırsızlıkla bekleyenler için Karanlık Zihinler’i tavsiye edebiliriz.

İlk sayfalar biraz sıkıcı gibi gelebilir ama asla okumaktan vazgeçmeden sayfaları çevirmeye devam edin. İlk kitabın etkisi üzerinizden geçmeden ikinciye geçerken ne kadar kısa sürede okuduğunuza şaşıracaksınız.

Karanlık Zihinler Serisini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sizin de tavsiye edeceğiniz kitaplar varsa yoruma bırakabilirsiniz. Böylelikle kitap arayışında olanlar da okumadıkları arasından seçim yapabilir.

Yeni yılda, bol bol kitap okuyacağınız ve hikâyelerde kaybolacağınız günleriniz olsun.

Konu kitap olunca hangi birini alacağınızı şaşırıyorsanız ve yeni tavsiyelere açıksanız bu içeriklerimize de göz atabilirsiniz:

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