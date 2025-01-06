2024 yılında Türkiye'de online fiyat karşılaştırma sitelerinde en çok karşılaştırılan ürünler açıklandı.

2024 yılında online fiyat karşılaştırma sitelerinde fiyatı en çok karşılaştırılan ürünler belli oldu.

Özellikle asgari ücrette tek seferlik zam uygulamasına geçilmesi ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında erimesi, market ve pazar alışverişlerinde daha bilinçli harcamaları beraberinde getirdi.

En çok temizlik ürünleri ve cep telefonları karşılaştırıldı

Online fiyat karşılaştırma platformu Cimri’nin açıkladığı verilere göre 2024 yılında temizlik ürünleri ve cep telefonları, kullanıcıların en çok fiyat karşılaştırması yaptığı kategoriler oldu.

Veriler, tüketicilerin özellikle tuvalet kağıdı, bulaşık makinesi deterjanı, yumuşatıcı ve yüzey temizlik havlusu gibi ürünlerin indirimlerini aradığını ortaya koydu. Çay ise market ürünleri arasında fiyatı en çok merak edilen ürün olarak öne çıktı.

iPhone 13, en çok karşılaştırılan telefon oldu

Teknolojik ürünlerde ise cep telefonları dikkatleri üzerine topladı. iPhone 13, iPhone 15, Xiaomi Redmi Note ve Onvo model TV'ler en fazla fiyatı karşılaştırılan ürünler arasında yer aldı.